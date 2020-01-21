В Украине пытаются улучшить качество мобильного интернета

Новости Украины:В Национальной комиссии разработали план улучшения мобильной связи.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации совместно с мобильными операторами разработали план улучшения Интернета по Украине.

Об этом помощница председателя НКРС Богдана Пивень сообщила на своей странице в Facebook.

"Комиссией сегодня на заседании поддержали разработанный совместно с операторами детальный план мероприятий на ближайшие месяцы. Дорожная карта мероприятий рефарминга, которые должны быть выполнены для своевременного старта LTE 900 с 01.07.2020", - сообщила она.

Пивень добавила, что для воплощения плана в жизнь сначала нужно два решения правительства: об изменениях в План использования радиочастотного ресурса Украины и о размерах платы за лицензии, потом обработать заявления о лицензиях, получить от операторов оплату в бюджет, выдать лицензии и начать замену оборудования.

Пивень уточнила, что ориентировочно первые лицензии на LTE вступят в силу 1 июля 2020 года. Они заработают в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. До конца этого года 4G-900 планируют внедрить по всей Украине.