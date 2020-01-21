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Украинских пограничников предупредили об эпидемии в Китае

Украинских пограничников предупредили об эпидемии в Китае
20:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:ЦОЗ уведомил Пограничную службу о распространении коронавируса в Китае.

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) официально проинформировал Пограничную службу Украины о развитии ситуации по распространению нового коронавируса (nCoV) в Китае и об актуальных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, также были проинформированы руководители областных и Киевского городского лабораторных центров, структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций.

С целью раннего выявления возможных случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий ЦОЗ подготовил практические рекомендации по эпидемиологическим и клиническим критериям определения случаев коронавирусной инфекции, ведению пациентов, отвечающих определению случаю коронавируса, перечню изделий медназначения, необходимых для работы с пациентом с подозрением на nCoV, соблюдению правил инфекционного контроля в медучреждениях и коммуникационных материалах для информирования населения о профилактических мероприятиях.

Эпидемия в Китае: в ВОЗ сравнили новый вирус с Эболой

В Минздраве отметили, что по состоянию на 20 января в Китае и за пределами страны официально зарегистрировано 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционной болезни, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Три человека скончались, 170 пациентов госпитализированы. Случаи заболевания среди лиц, приехавших из Китая, были зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Как известно, гендиректор ВОЗ д-р Тедрус Адханом Гебрейесус созывает на 22 января заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с новыми случаями болезни и заявлениями о возможной передаче возбудителя инфекционной болезни от человека к человеку.

В настоящее время с привлечением работников ВОЗ и CDC все еще продолжаются расследования по установлению причин возникновения и факторов передачи инфекции, определения границ ячеек и масштабов распространения инфекционной болезни, вызванной nCoV.

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Китай, Вирус, Коронавирус, ЦОЗ.
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