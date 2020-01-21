Глава МОУ обозначил свои главные задачи на должности

Новости Украины:Андрей Загороднюк считает своей главной задачей достичь военных критериев членства в НАТО.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что считает своим главным заданием на занимаемой должности достижение военных критериев членства в НАТО и сделать все для того, чтобы Украина получила статус члена Программы усиленных возможностей НАТО.

"Наконец кооперация стала практичной. До этого часто это были просто политические лозунги, но особо ничего не происходило. Мы дали понять, что нас политические лозунги не интересуют. Интересует переход в практический режим. Моя главная задача - достичь военных критериев членства и сделать все для того, чтобы получить статус члена Программы усиленных возможностей НАТО", - сказал в интервью Загороднюк.

"У нас есть все шансы его получить. На самом деле, это уже будет чисто политический вопрос", - добавил министр.

Загороднюк сообщил, что в январе 2020 года начнется внедрение первых дорожных карт перехода украинских Вооруженных сил на стандарты НАТО.

"В Брюсселе у нас были системные встречи, на которых мы договорились о дорожных картах перехода на стандарты Альянса. Как должна внедряться реформа в тесной кооперации с НАТО, чтобы они понимали наши действия и полностью поддерживали их - эти дорожные карты были согласованы и поддержаны. Первые дорожные карты уже будут в январе, потому что стандартов там несколько сотен", - отметил министр обороны.

Он уточнил, что дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск, потому что все они пребывают в абсолютно разных состояниях. "Дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск, потому что совершенно разное состояние. В некоторых оно такое, что можно уже завтра сертификацию проходить, в некоторых ее уже прошли (например в Силах специальных операций), а в некоторых - необходимо строить все с самого начала", - сказал Загороднюк.

По его словам, Военно-морские силы Украины уже сейчас, фактически, отвечают критериям членства в Альянсе, поскольку многие из персонала прошли службу и обучение в структурах НАТО.