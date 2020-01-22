Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие сутки, 22 января, синоптическая ситуация в Украине изменится: ожидается интенсивное падение атмосферного давления, усиление ветра, а днем в большинстве областей небольшие осадки.
Об этом сообщает во вторник Укргидрометцентр.
В среду ночью без осадков, днем в Украине, кроме южной части, небольшой мокрый снег и дождь.
Карта осадков 22 января
Ветер западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 22 января
Прогноз погоды на среду, 22 января, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5, мокрый снег
Львов – +2...+4, мокрый снег
Ивано-Франковск – +2...+4, мокрый снег
Тернополь – +2...+4, мокрый снег
Черновцы – +4...+6, мокрый снег
Хмельницкий – +3...+5, мокрый снег
Луцк – +2...+4, мокрый снег
Ровно – +2...+4, мокрый снег
Житомир – +2...+4, мокрый снег
Винница – +3...+5, мокрый снег
Одесса – +5...+7, переменная облачность
Николаев – +4...+6, переменная облачность
Херсон – +1...+3, переменная облачность
Симферополь – +4...+6, переменная облачность
Кропивницкий – +2...+4, мокрый снег
Черкассы – +2...+4, мокрый снег
Чернигов – +2...+4, мокрый снег
Сумы – +1... +3, мокрый снег
Полтава – +1...+3, мокрый снег
Днепр – +2...+4, мокрый снег
Запорожье – +3...+5, переменная облачность
Донецк – +2...+4, мокрый снег
Луганск – +1...+3, мокрый снег
Харьков – +2...+4, мокрый снег
Киев – +1...+3, мокрый снег
Погода 22 января
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южных областях местами до 8°; в Карпатах ночью 5-10 ° мороза, днем 3-8 ° мороза.
В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/ с. Тепература в течении суток 1-3° тепла.
Погода 23 января
На 23 января местами небольшой мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (днём в Одесской области 1-6° тепла).
В Киеве – местами небольшой мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15 м/с. Тепература в течение суток около 0°.