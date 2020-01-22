Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни

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07:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Осадки и усиление ветра ожидаются в Украине в ближайшие дни.

В ближайшие сутки, 22 января, синоптическая ситуация в Украине изменится: ожидается интенсивное падение атмосферного давления, усиление ветра, а днем в большинстве областей небольшие осадки.

Об этом сообщает во вторник Укргидрометцентр.

В среду ночью без осадков, днем в Украине, кроме южной части, небольшой мокрый снег и дождь.

Карта осадков 22 января

Ветер западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 22 января 

Прогноз погоды на среду, 22 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +3...+5, мокрый снег

  • Львов – +2...+4, мокрый снег

  • Ивано-Франковск – +2...+4, мокрый снег

  • Тернополь – +2...+4, мокрый снег

  • Черновцы – +4...+6, мокрый снег

  • Хмельницкий – +3...+5, мокрый снег

  • Луцк – +2...+4, мокрый снег

  • Ровно – +2...+4, мокрый снег

  • Житомир – +2...+4, мокрый снег

  • Винница – +3...+5, мокрый снег

  • Одесса – +5...+7, переменная облачность

  • Николаев – +4...+6, переменная облачность

  • Херсон – +1...+3, переменная облачность

  • Симферополь – +4...+6, переменная облачность

  • Кропивницкий – +2...+4, мокрый снег

  • Черкассы – +2...+4, мокрый снег

  • Чернигов – +2...+4, мокрый снег

  • Сумы – +1... +3, мокрый снег

  • Полтава – +1...+3, мокрый снег

  • Днепр – +2...+4, мокрый снег

  • Запорожье – +3...+5, переменная облачность

  • Донецк – +2...+4, мокрый снег

  • Луганск – +1...+3, мокрый снег

  • Харьков – +2...+4, мокрый снег

  • Киев – +1...+3, мокрый снег

Погода 22 января

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южных областях местами до 8°; в Карпатах ночью 5-10 ° мороза, днем 3-8 ° мороза.

В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/ с. Тепература в течении суток 1-3° тепла.

Погода 23 января

На 23 января местами небольшой мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Знаменательные события в истории: 22 января 2020 года

Температура воздуха в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (днём в Одесской области 1-6° тепла).

В Киеве – местами небольшой мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15 м/с. Тепература в течение суток около 0°.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Зима, Ветер, Январь, Прогноз погоды.
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