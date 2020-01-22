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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января
10:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В старину полагали, что какова будет погода на Григория, таким будет и лето.

И почему это святителя Григория в народе летоуказателем прозвали, если по тому, каким выдался день 23 января, о погоде октября судили. Разве что из-за инея, мохнатой пеленой покрывающего стога и скирды? Говорят, если он к соломе прилипает, а на деревьях не держится- лето будет сырым и холодным. Поживем - увидим. А сейчас предлагаем прокатиться по гладко накатанной дороге с веселой компанией участников хмельного санного поезда, торопящегося на свадьбу. Ведь придет масленица и положит конец зимним свадебным неделям, а дело благое стоит ли до весны откладывать.

В этот день хозяева уже постепенно начинали планировать проведение весенних работ, подготавливать инвентарь для этих целей. Крестьяне 23 января перебирали зерно для посадки, проверяли закрома. Кстати, хорошие хозяева все работы производили вручную. Крупное зерно шло в поле для посадки, а мелкое - на мельницу для производства муки.

Именно в день Григория Летоуказателя обращаются к стоговому – духу, который живет в стогах и скирдах сена. Говорили, что если относиться к стоговому с заботой и вниманием, то он не подпустит грызунов к припасам. Поэтому, в этот день крестьяне отправлялись в поле и кланялись скирдам, полагая, что в них живет стоговой – благодарили доброго духа за работу. В качестве угощения оставляли каравай.

Также 23 января анализировали приметы и судили по ним о том, какой будет погода летом и в ближайшие дни.

Если человек родился в день Григория Летоуказателя, 23 января, то он будет отличаться крепким здоровьем и сильной волей. В качестве оберега ему рекомендуют носить халцедон или хризоберилл.

Традиции и обычаи

В этот день обычно случается самая первая капель на морозе. Было принято ходить на Красную горку и на колышек повязывать тряпицу, загадывая желание. Крестьяне выходили на поля снег задерживать: "Задержи снег на полях зимой, будешь с хлебом осенью".

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Знающие люди на Григория отправляются в поле, находят стог сена, который нужно обойти три раза против часовой стрелки. Затем левой рукой из стога берут пучок сена и относят его домой. Сено бросают у крыльца, приговаривая:

"Как я взяла сено без счета,

Так чтобы у меня было денег без счета.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Ритуал нужно проводить в одиночестве и молча.

23 января нарезая хлеб крошки нужно класть в рот, чтобы здоровье было. Тот, кто крошки со стола выбросит в ведро, будет часто болеть. Чтобы быть счастливым и здоровым на протяжении всего года в этот день нужно приготовить и отведать мясные блюда.

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Традиции, Приметы, Обряды, 23 января, Какой завтра праздник, Григорий-летоуказатель.
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