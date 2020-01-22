Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам госязыка на следующие шесть лет

Новости Украины:В комиссию вошли пять человек, все они доктора наук по специальности "украинский язык".

Кабмин назначил членов Национальной комиссии по стандартам украинского языка. В комиссию вошло пять человек. Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина №№16-20.

В состав комиссии вошли: Орыся Демская, Юлия Чернобров, Наталия Мазур, Даната Мазур и Людмила Кравченко. Согласно распоряжению Кабмина члены комиссии назначены на шесть лет.

Орыся Демская - доктор филологических наук, профессор кафедры украинского язык Киево-Могилянской академии. Кроме этого, она член комиссии по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации.

Юлия Чернобров - кандидат филологических наук. Младший научный сотрудник в отделе грамматики и научной терминологии Института украинского языка.

Наталия Мазур - кандидат филологических наук по специальности "украинский язык", работала в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

Данат Мазурик - кандидат филологических наук. С 2013 года является доцентом кафедры украинского прикладного языкознания во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Людмила Кравченко - украинский языковед, кандидат филологических наук, доцент кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как сообщалось ранее, Кабмин создал Нацкомиссию по украинскому языку в ноябре прошлого года. Она будет заниматься проверкой знания государственного языка у людей, которые намерены получить гражданство Украины, а также тех, кто претендует на государственную должность.