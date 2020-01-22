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В ОГПУ поручили заняться нарушениями в оборонном секторе государства

В ОГПУ поручили заняться нарушениями в оборонном секторе государства
15:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Руслан Рябошапка дал задание региональным прокурорам Украины.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка поручил руководителям региональных прокуратур активизировать расследования уголовных производств, касающихся нарушений в оборонной сфере, в частности, коррупционных правонарушений на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром".

"Кроме того, приказом генерального прокурора создана межведомственная рабочая группа в сфере противодействия уголовным правонарушениям в оборонном секторе государства, в состав которой вошли руководители правоохранительных органов, Министерства обороны Украины и ГК "Укроборонпром". Аналогичные рабочие группы будут созданы и на базе региональных прокуратур", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ожидается, что создание рабочих групп позволит эффективно координировать работу всех правоохранительных и контролирующих органов в этом направлении.

Укроборонпром рассекретит часть оборонного заказа в 2021 году

Надзор за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса осуществляет Специализированная прокуратура.

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Укроборонпром, Руслан Рябошапка, ОГПУ, Офис Генпрокурора.
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