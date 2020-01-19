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Укроборонпром рассекретит часть оборонного заказа в 2021 году

Укроборонпром рассекретит часть оборонного заказа в 2021 году
19:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, оборонный концерн планирует рассекретить часть оборонного заказа в 2021 году.

Оборонный концерн "Укроборонпром" намерен рассекретить часть оборонного заказа с 2021 года.

Об этом сообщил в интервью Радио Свобода заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.

Он рассказал, что представители концерна совместно с Министерством обороны и Министерством экономического развития, торговли и сельского хозяйства разработали новую систему закупок. Для начала ее работы Верховная Рада должна принять новый законопроект.

"Я надеюсь, что закон будет принят. Он принят в первом чтении. Я надеюсь, что это революционная история. В следующем году уже государственный оборонный заказ, в 2021 году, будет уже сформирован на совершенно других принципах", - анонсировал Найем.

Он привел пример других стран, в которых большая часть заказа оборонного сектора не является засекреченной.

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"В США государственный оборонный заказ - это вот такая кипа бумаг, полностью с номенклатурой и так далее. Да, есть товары, которые нельзя рассекречивать. И там есть, и они заложены, есть уровень доступа. Но большинство можно выкладывать. Более того, это наши обязательства. И по международным обязательствам, и по нашему законодательству", - отметил он.

В то же время тендеры между участниками планируют оставить "закрытыми для широкой публики", добавил представитель концерна.

"Первое - это будет рассекречена большая часть. Второе - будут конкретные процедуры. То есть нельзя будет уже договориться заказчику, кому нужно вооружение, и исполнителю в кулуарном режиме, кто выиграет тендер. Будет прозрачный тендер между участниками, закрытый для широкой публики, но все причастные правоохранительные органы смогут смотреть, чтобы конкретные участники в тендере участвовали на равных условиях, в том числе государственные и частные", - пояснил Найем.

Также Найем рассказал, что Укроборонпром планирует вдвое сократить задолженность по выплате зарплат до конца 2020 года.

Таким образом он ответил на вопрос о планах по своей деятельности. По словам Найема, задачу по выплате долгов по зарплате поставил генеральный директор концерна Айварас Абромавичюс.

"Я не хочу говорить громких слов. Давайте посмотрим по концу года. Но сейчас цель, которая стоит, которую ставит перед нами гендиректор, - во-первых, это социальные условия наших работников, то есть, чтобы люди получали зарплату. Чтобы вы понимали: когда мы пришли, было 43 компании, которые имели задолженность по зарплате, сейчас их 36", - сказал Найем.

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Таким образом, добавил он, количество компаний Укроборонпрома, которые имеют долги перед своими работниками, несколько сократилась.

"Я надеюсь, что к концу года мы сможем вдвое уменьшить эту задолженность", - отметил чиновник.

Как сообщалось, в ноябре генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс сообщил, что 43 компании концерна "Укроборонпром" имеют долги по выплате заработной платы своим сотрудникам.

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Укроборонпром, Мустафа Найем, Оборонный заказ, Айварас Абромавичюс.
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