"Они выстояли! Не выдержал бетон": "Укрпошта" выпустила марку, посвященную "киборгам"

Новости Украины:"Укрпошта" выпустила специальную марку в честь "киборгов".

АО "Укрпошта" 22 января, в день завершения героической обороны Донецкого аэропорта, ввела в обращение почтовую марку "Они выстояли! Не выдержал бетон" в честь "киборгов".

"Украинские воины, которые защищают нашу землю и которых за стойкость враги назвали "киборгами", появились на украинском марке. Мы гордимся тем, что можем отметить честь наших воинов! Это одно из знаковых событий героической защиты Украины, что для всех нас является примером несокрушимости, мужества и преданности. С 2014 года "Укрпошта" выпускает почтовые марки, посвященные нашей армии и защитникам украинской земли. И, конечно, будем продолжать эту тематику в дальнейшем", - приводит слова генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского пресс-служба "Укрпошты".

Отмечается, что автором марки является график Андрей Ермоленко. Тираж марки составляет 130 тыс. экземпляров, номинальная стоимость почтовой марки - 9 грн.

Кроме того, к почтовой марке выпущен конверт "Первый день" и изготовлен штемпель спецпогашения.

Как сообщалось, защита ДАП продолжалась 242 дня с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. По данным Минобороны, за все время обороны Донецкого аэропорта погибли более 100 украинских военных, около 440 получили ранения.