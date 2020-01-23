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Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января

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Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
07:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине в ближайшие сутки ожидается мокрый снег и порывы ветра 15-20 м/с.

В ближайшие сутки с северо-запада Европы на территорию Украины переместится масса прохладного и влажного воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 23 января, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Исключением станут западные области, где днем осадков не прогнозируют.

Карта осадков 23 января

Местами на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах холоднее – 4-9° мороза, в Одесской области – 1-6° тепла.

Карта ветров 23 января 

Прогноз погоды на четверг, 23 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +2...+4, небольшой снег

  • Львов – +1...+3, облачно, без осадков 

  • Ивано-Франковск – 0...+2, облачно, без осадков 

  • Тернополь – 0...+2, облачно, без осадков 

  • Черновцы – +1...+3, облачно, без осадков 

  • Хмельницкий – 0...+2, облачно, без осадков 

  • Луцк – 0...+2, облачно, без осадков 

  • Ровно – 0...+2, облачно, без осадков 

  • Житомир – 0...+2, облачно, без осадков 

  • Винница – 0...+2, мокрый снег

  • Одесса – +3...+5, мокрый снег

  • Николаев – +1...+3, мокрый снег

  • Херсон – +1...+3, мокрый снег

  • Симферополь – +1...+3, снег

  • Кропивницкий – 0...+2, мокрый снег

  • Черкассы – 0...+2, мокрый снег

  • Чернигов – 0...+2, мокрый снег

  • Сумы – 0...+2, мокрый снег

  • Полтава – 0...+2, мокрый снег

  • Днепр – 0...+2, мокрый снег

  • Запорожье – 0...+2, мокрый снег

  • Донецк – 0...+2, мокрый снег

  • Луганск – 0...+2, мокрый снег

  • Харьков – 0...+2, мокрый снег

  • Киев – -1...+1, мокрый снег

Погода 23 января

В Киеве возможен небольшой мокрый снег, гололедица, порывы ветра 15-20 м/с. Температура в течение суток около 0°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура 23 января в Киеве была зафиксирована в 1899 году и составила 9° тепла, самая низкая – в 1942 году, 26° мороза.

Погода 24 января

В пятницу, 24 января, осадки в виде мокрого снега ожидаются только на севере Левобережья. На дорогах все ещё возможна гололедица.

23 января - приметы и обряды на Григорьев день

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях 4-9°, в горных районах до 13° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и юге страны до 8° тепла.

В Киеве без осадков, ветер западный 7-12 м/с, температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Ветер, Прогноз погоды, 23 января.
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