Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января

Новости Украины:В Украине в ближайшие сутки ожидается мокрый снег и порывы ветра 15-20 м/с.

В ближайшие сутки с северо-запада Европы на территорию Украины переместится масса прохладного и влажного воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 23 января, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Исключением станут западные области, где днем осадков не прогнозируют.

Карта осадков 23 января

Местами на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах холоднее – 4-9° мороза, в Одесской области – 1-6° тепла.

Карта ветров 23 января

Прогноз погоды на четверг, 23 января, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4, небольшой снег

Львов – +1...+3, облачно, без осадков

Ивано-Франковск – 0...+2, облачно, без осадков

Тернополь – 0...+2, облачно, без осадков

Черновцы – +1...+3, облачно, без осадков

Хмельницкий – 0...+2, облачно, без осадков

Луцк – 0...+2, облачно, без осадков

Ровно – 0...+2, облачно, без осадков

Житомир – 0...+2, облачно, без осадков

Винница – 0...+2, мокрый снег

Одесса – +3...+5, мокрый снег

Николаев – +1...+3, мокрый снег

Херсон – +1...+3, мокрый снег

Симферополь – +1...+3, снег

Кропивницкий – 0...+2, мокрый снег

Черкассы – 0...+2, мокрый снег

Чернигов – 0...+2, мокрый снег

Сумы – 0...+2, мокрый снег

Полтава – 0...+2, мокрый снег

Днепр – 0...+2, мокрый снег

Запорожье – 0...+2, мокрый снег

Донецк – 0...+2, мокрый снег

Луганск – 0...+2, мокрый снег

Харьков – 0...+2, мокрый снег

Киев – -1...+1, мокрый снег

Погода 23 января

В Киеве возможен небольшой мокрый снег, гололедица, порывы ветра 15-20 м/с. Температура в течение суток около 0°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура 23 января в Киеве была зафиксирована в 1899 году и составила 9° тепла, самая низкая – в 1942 году, 26° мороза.

Погода 24 января

В пятницу, 24 января, осадки в виде мокрого снега ожидаются только на севере Левобережья. На дорогах все ещё возможна гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях 4-9°, в горных районах до 13° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и юге страны до 8° тепла.

В Киеве без осадков, ветер западный 7-12 м/с, температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.