23 января - приметы и обряды на Григорьев день

Новости Украины:23 декабря Православная церковь почитает память святого Григория, епископа Нисского (335-394) ‒ философа и христианского богослова.

Традиции на 23 января

Считали, что каков этот день - таким будет и лето. Выходили в поле смотреть на сенные стога и хлебные скирды, и если замечали, что на них есть иней, то предрекали, что лето будет сырое и мокрое.

Если иней "остается" на весь день, то лето будет ненастное, молодая рожь начнет цвести под самый дождь.

В сенных стогах и хлебных скирдах живут самые, пожалуй, доброжелательные к человеку духи - стоговой и стожиха. Их можно увидеть как маленьких человечков, у которых из головы торчит сено или солома. Они сохраняют сено и хлеб в целости и не допускают к нему мышей, спасают от непогоды и проветривают, если станет сыро. Когда первый раз приходят к новому стогу за сеном, им непременно кланяются, благодарят за помощь и оставляют в подарок пирог или краюшку хлеба.

Приметы на 23 января

Если иней лежит на деревьях, стогах и скирдах - к мокрому и холодному лету.

На Григория ветер с юга - к грозному лету.

Деревья в инее - небо будет синее.

Много на деревьях инея - летом жди много росы.

Падает снег сухой - к сухому лету, мокрый - к мокрому.

Тяжелые снега - забыта река (нет пути-дороги).