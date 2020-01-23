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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января
10:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В это время было первое небольшое потепление, которое крестьяне называли Федосеевой оттепелью.

24 января - день Федосея-Весняка. Присматривались к погоде, чтобы предсказать, какой будет осень, и когда придет весна, можно ли ожидать богатого урожая. Особенное внимание обращали на поведение животных.

24 января было достаточно холодно, а потому, неудивительно, что на многих людей нападала лихорадка-трясовица. Люди представляли ее в виде нечистых духов – как злую женщину в черном одеянии. И для того чтобы прогнать трясовицу, напускали в квартиру различных неприятных запахов. Помимо этого, считалось, что лихорадку можно прогнать 24 января во время топки овина, когда выделялся дым. И, естественно, оздоровительный эффект оказывала баня, в которой парили больного. Кстати, во многих селах традиция лечиться таким образом сохранилась и по сей день.

Чтобы защитить ребенка от лихорадки, его укутывали на ночь в шкуру животного. если же шкуры не было, то просто заставляли спать, закутавшись в шубу.

Традиции и обычаи дня

Наши предки были уверены, что в этот день бывают очень нехорошие морозы. После Святок из домов и дворов выгоняли нечистую силу, так как деться ей некуда было, она портила морозы, от которых ничего кроме беды ждать не стоило.

23 января - приметы и обряды на Григорьев день

Часто в этот морозный день на человека нападает лихорадка-трясовица. В древности ее представляли как нечестивого духа: злую женщину, одетую в черные одежды. Чтобы трясовицу прогнать в дом напускали разной вони. Считалось, что она не любит, когда неприятно пахнет. еще лихорадку мог прогнать дым во время топки овина. Но самый верный способ избавиться от недуга – это попариться в баньке. Традиция оздоравливать организм этим несложным способом сохранилась и сегодня.

Еще в этот день брали старый башмак, вешали его на дерево или забор, сказав при этом:

"Как никому не нужен этот старый башмак, так чтобы и врагам моим не было до меня дела. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

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Традиции, Приметы, Обряды, 24 января, Какой завтра праздник, Федосеев день, Федосей-весняк.
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