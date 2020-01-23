"Информация будет интересной": Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы

Новости Украины:Правительство собирается обнародовать информацию об официальных доходах украинцев.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил о планах обнародовать информацию об официальных доходах украинцев.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Далее мы дадим информацию по доходам, по официальным доходам, интересной будет информация", - сказал Дубилет.

Он также отметил, что в планах Кабмина - получение информации относительно численности населения по отдельным населенным пунктам, информация относительно половозрастного распределения населения по отдельным регионам, населенным пунктам, районам.

Ранее Дубилет сообщил, что по результатам подсчетов численности имеющегося населения Украины, которые провело правительство, сейчас в Украине проживает 37 миллионов 289 тысяч граждан.