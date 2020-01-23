В Украину прибыли представители Организации гражданской авиации Ирана

Новости Украины:Также к работе экспертной группы присоединились специалисты Канады и Франции.

Представители Организации гражданской авиации (САО) Ирана во главе с уполномоченным по расследованию катастрофы украинского самолета "Боинг" под Тегераном прибыли в Киев во вторник, 21 января, сообщается на странице Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг.

"22 января эксперты имели возможность ознакомиться с техническими возможностями считывания информации с бортовых средств регистрации полетной информации - так называемых "черных ящиков" - Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и Научно-производственного предприятия "Дисковые системы", - говорится в сообщении.

В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов обсудил с послом Ирана в Украине Манучехром Моради вопрос дальнейшего взаимодействия Украины и Ирана по расследованию авиакатастрофы. Во встрече принял участие посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

В четверг, 23 января, Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы по вопросу работы экспертной группы и отметил особую важность вопроса получения Украиной "черных ящиков" сбитого самолета.

В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований ст.26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней.

"Секретарь СНБО Украины отметил полную техническую готовность Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования "черных ящиков", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.