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Назначен замглавы Высшего совета правосудия Украины

Назначен замглавы Высшего совета правосудия Украины
22:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Эта должность была вакантна в течение длительного времени.

Заместителем председателя Высшего совета правосудия Украины 23 января избрали одного из его членов Алексея Маловацкого, сообщила пресс-служба ведомства.

"Председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко внес в ВРП представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Маловацкий Алексея Владимировича для избрания заместителем Председателя Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта должность была вакантна в течение длительного времени, поэтому глава совета Овсиенко заявил о потребности в ее замещении и избрании заместителя председателя ВРП для соответствующей организации работы Совета и распределения обязанностей.

"Высший совет правосудия путем тайного голосования единогласно решил выбрать Маловацкого Алексея Владимировича заместителем председателя Высшего совета правосудия", - сообщили в пресс-служба ВСП.

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Отмечается, что согласно ст.23 закона Украины "О Высшем совете правосудия" ВСП по представлению его главы избирает заместителя из числа своих членов сроком на два года.

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ВСП, Андрей Овсиенко, Алексей Маловацкий.
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