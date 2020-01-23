Иран пока не принял решение касательно "черных ящиков" самолета МАУ

Новости Украины:В СНБО сообщили, что Иран решит судьбу "черных ящиков" МАУ после итогов визита в Киев.

Иностранные эксперты ознакомились в Киеве с техническими возможностями считывания информации с "черных ящиков", а решение о передаче Киеву самописцев сбитого самолета МАУ будет приниматься после доклада руководству ИРИ о результатах визита иранской делегации в Украину.

Об этом шла речь на встрече секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова с уполномоченным по расследованию катастрофы Исламской Республики Иран (ИРИ), которая состоялась 23 января, сообщает пресс-служба СНБО.

"Иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение относительно дальнейшей работы со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней", - говорится в сообщении.

В свою очередь Данилов отметил полную техническую готовность Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования "черных ящиков".

В СНБО уточнили, что 21 января в Киев прибыли представители Организации гражданской авиации (САО) Ирана во главе с уполномоченным по расследованию Ирана. К работе экспертной группы также присоединились специалисты Канады и Франции.

Эксперты 22 января ознакомились с техническими возможностями Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и Научно-производственного предприятия "Дисковые системы" относительно считывания информации с "черных ящиков".

Напомним, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Но 11 января Иран заявил, что украинский самолет был случайно сбит военными.