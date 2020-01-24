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Пятница, 24.01.2020
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Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января

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Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
07:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украину продолжит поступать холодный воздух, местами гололедица.

В ближайшие сутки, 24 января, холодный воздух, продолжающий поступать с севера Европы, охватит всю территорию Украины, в большинстве областей осадков не будет, лишь в северо-восточной части возможен небольшой снег.

Об этом  сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, днем и в большинстве северных областей местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Карта осадков 24 января

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. 

Карта ветров 25 января

Прогноз погоды на пятницу, 24 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +3...+5, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +4...+6, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +4...+6, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +4...+6, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +3...+5, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +1...+3, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +4...+6, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +1...+3, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +1...+3, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +1...+3, небольшой снег

  • Сумы – +1...+3, небольшой снег

  • Полтава – 0...+2, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +1...+3, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – 0...+2, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +1...+3, небольшой снег

  • Луганск – 0...+2, небольшой снег

  • Харьков – 0...+2, небольшой снег

  • Киев – +1...+3, небольшой снег

Погода 24 января 

Температура ночью 1-6° мороза, на Прикарпатье и востоке страны 4-9°, в горных районах до 13° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных и в Одесской областях 3-8 ° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

Погода 25 января

В субботу, 25 января, в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Знаменательные события в истории: 24 января 2020 года

Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Закарпатье и Прикарпатье 1-6° мороза, в горных районах до 9° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью около 0 °, днем 2-4° тепла.

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Погода, Снег, Мороз, Гололедица, Прогноз погоды, 24 января.
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