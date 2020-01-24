Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января

В ближайшие сутки, 24 января, холодный воздух, продолжающий поступать с севера Европы, охватит всю территорию Украины, в большинстве областей осадков не будет, лишь в северо-восточной части возможен небольшой снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В восточных, днем и в большинстве северных областей местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Карта осадков 24 января
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Карта ветров 25 января
Прогноз погоды на пятницу, 24 января, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5, переменная облачность, без осадков
Львов – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +4...+6, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +4...+6, переменная облачность, без осадков
Луцк – +4...+6, переменная облачность, без осадков
Ровно – +3...+5, переменная облачность, без осадков
Житомир – +1...+3, переменная облачность, без осадков
Винница – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Одесса – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Николаев – +4...+6, переменная облачность, без осадков
Херсон – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +1...+3, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +1...+3, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +1...+3, небольшой снег
Сумы – +1...+3, небольшой снег
Полтава – 0...+2, переменная облачность, без осадков
Днепр – +1...+3, переменная облачность, без осадков
Запорожье – 0...+2, переменная облачность, без осадков
Донецк – +1...+3, небольшой снег
Луганск – 0...+2, небольшой снег
Харьков – 0...+2, небольшой снег
Киев – +1...+3, небольшой снег
Погода 24 января
Температура ночью 1-6° мороза, на Прикарпатье и востоке страны 4-9°, в горных районах до 13° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных и в Одесской областях 3-8 ° тепла.
В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.
Погода 25 января
В субботу, 25 января, в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой снег и дождь, на остальной территории без осадков.
Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Закарпатье и Прикарпатье 1-6° мороза, в горных районах до 9° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла.
В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью около 0 °, днем 2-4° тепла.