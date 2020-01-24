Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января

Новости Украины:В Украину продолжит поступать холодный воздух, местами гололедица.

В ближайшие сутки, 24 января, холодный воздух, продолжающий поступать с севера Европы, охватит всю территорию Украины, в большинстве областей осадков не будет, лишь в северо-восточной части возможен небольшой снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, днем и в большинстве северных областей местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Карта осадков 24 января

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Карта ветров 25 января

Прогноз погоды на пятницу, 24 января, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5, переменная облачность, без осадков

Львов – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +4...+6, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +4...+6, переменная облачность, без осадков

Луцк – +4...+6, переменная облачность, без осадков

Ровно – +3...+5, переменная облачность, без осадков

Житомир – +1...+3, переменная облачность, без осадков

Винница – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Одесса – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Николаев – +4...+6, переменная облачность, без осадков

Херсон – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +1...+3, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +1...+3, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +1...+3, небольшой снег

Сумы – +1...+3, небольшой снег

Полтава – 0...+2, переменная облачность, без осадков

Днепр – +1...+3, переменная облачность, без осадков

Запорожье – 0...+2, переменная облачность, без осадков

Донецк – +1...+3, небольшой снег

Луганск – 0...+2, небольшой снег

Харьков – 0...+2, небольшой снег

Киев – +1...+3, небольшой снег

Погода 24 января

Температура ночью 1-6° мороза, на Прикарпатье и востоке страны 4-9°, в горных районах до 13° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных и в Одесской областях 3-8 ° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

Погода 25 января

В субботу, 25 января, в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Закарпатье и Прикарпатье 1-6° мороза, в горных районах до 9° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью около 0 °, днем 2-4° тепла.