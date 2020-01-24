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Татьянин день 2020: приметы и суеверия

Татьянин день 2020: приметы и суеверия
11:09 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:У святой просят сил и терпения, а также покровительства, чтобы справляться с жизненными трудностями и противостоять злу.

25 января верующие будут отмечать Татьянин день. Во время большого религиозного праздника благодаря приметам каждый может привлечь в жизнь удачу, а также противостоять неприятностям.

Татьянин день — религиозный праздник, во время которого верующие чтят память святой Татьяны Римской. Великомученица пострадала за веру, проявив стойкость и не предав Господа, как того требовали язычники. 

В этот же день студенты отмечают свой праздник, также вознося молитвы покровительнице для успешного обучения. 25 января наблюдают за погодными условиями, а также вспоминают народные приметы, которые и в 2020 году не теряют актуальности. Эксперты рекомендуют также познакомиться с интересными традициями этого дня, которые позволят привлечь удачу и процветание.

  • 25 января с утра идет снег — зима будет теплой; если с утра морозно и солнечно, то весна придет холодная; пасмурная погода указывает на частые оттепели зимой.

  • О том, какой будет весна, узнавали по звездам. Если их много и они ярко сияют, то раннего тепла не ждут.

  • Оттепель в Татьянин день — к жаркому грозовому лету, а сильный мороз — к плохому урожаю.

  • По примете удача в любви ждет тех, кого поцелует девушка по имени Татьяна.

  • Наши предки верили, что в день праздника нужно встретить рассвет. По примете тем, кто это сделает, удастся получить ответ на важный вопрос или решить трудную ситуацию.

  • Согласно другой примете тем, кто хочет часто путешествовать, 25 числа стоит стать незваным гостем.

  • Встретиться с давним другом в день праздника — к приятным переменам в жизни.

  • Примета гласит, что влюбленные, сыгравшие в этот день свадьбу, проживут долгую и счастливую жизнь.

  • На Татьянин день нельзя оставаться в одиночестве, а также унывать и плакать. В противном случае можно остаться не только без удачи, но и без второй половинки.

  • Студенческая примета гласит, что 25 числа нужно обязательно устроить вечеринку, чтобы удачно сдать экзамены. Ночью студентам полагается зазывать "халяву" в открытое окно, высунув зачетки.

  • По примете появление нового питомца в день церковного праздника — к большой удаче.

  • Привлечь деньги получится, если 25 числа протянуть руку помощи не только ближним своим, но и бездомным животным.

  • Погладить рыжее животное — к успехам в учебе и быстрой сдаче экзаменов.

  • Урожай будет богатым, если помолиться перед ликом святой, держа в руках мешочек с зерном.

Праздничный день — время для молитв и добрых поступков. В это время стоит попросить высшие силы о даровании благополучия и защиты от любых неприятностей, и они обязательно помогут, если помыслы будут чистыми.

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