Татьянин день 2020: приметы и суеверия

Новости Украины:У святой просят сил и терпения, а также покровительства, чтобы справляться с жизненными трудностями и противостоять злу.

25 января верующие будут отмечать Татьянин день. Во время большого религиозного праздника благодаря приметам каждый может привлечь в жизнь удачу, а также противостоять неприятностям.

Татьянин день — религиозный праздник, во время которого верующие чтят память святой Татьяны Римской. Великомученица пострадала за веру, проявив стойкость и не предав Господа, как того требовали язычники.

В этот же день студенты отмечают свой праздник, также вознося молитвы покровительнице для успешного обучения. 25 января наблюдают за погодными условиями, а также вспоминают народные приметы, которые и в 2020 году не теряют актуальности. Эксперты рекомендуют также познакомиться с интересными традициями этого дня, которые позволят привлечь удачу и процветание.

25 января с утра идет снег — зима будет теплой; если с утра морозно и солнечно, то весна придет холодная; пасмурная погода указывает на частые оттепели зимой.

О том, какой будет весна, узнавали по звездам. Если их много и они ярко сияют, то раннего тепла не ждут.

Оттепель в Татьянин день — к жаркому грозовому лету, а сильный мороз — к плохому урожаю.

По примете удача в любви ждет тех, кого поцелует девушка по имени Татьяна.

Наши предки верили, что в день праздника нужно встретить рассвет. По примете тем, кто это сделает, удастся получить ответ на важный вопрос или решить трудную ситуацию.

Согласно другой примете тем, кто хочет часто путешествовать, 25 числа стоит стать незваным гостем.

Встретиться с давним другом в день праздника — к приятным переменам в жизни.

Примета гласит, что влюбленные, сыгравшие в этот день свадьбу, проживут долгую и счастливую жизнь.

На Татьянин день нельзя оставаться в одиночестве, а также унывать и плакать. В противном случае можно остаться не только без удачи, но и без второй половинки.

Студенческая примета гласит, что 25 числа нужно обязательно устроить вечеринку, чтобы удачно сдать экзамены. Ночью студентам полагается зазывать "халяву" в открытое окно, высунув зачетки.

По примете появление нового питомца в день церковного праздника — к большой удаче.

Привлечь деньги получится, если 25 числа протянуть руку помощи не только ближним своим, но и бездомным животным.

Погладить рыжее животное — к успехам в учебе и быстрой сдаче экзаменов.

Урожай будет богатым, если помолиться перед ликом святой, держа в руках мешочек с зерном.

Праздничный день — время для молитв и добрых поступков. В это время стоит попросить высшие силы о даровании благополучия и защиты от любых неприятностей, и они обязательно помогут, если помыслы будут чистыми.