Порошенко пришел на допрос в ГБР (Видео)

Новости Украины:Петр Порошенко хотел зайти с половиной фракции на допрос в ГБР, однако пустили только его с адвокатом.

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований и пытался попасть внутрь с адвокатами и депутатами фракции "Европейской солидарности", но охрана пропустила только Порошенко и его защитников.

Об это сообщает пресс-служба "ЕС".

Также Порошенко вел стрим происходящего на своей в Facebook.

"Хочу извиниться за поведение этих негодяев. Вам должно быть стыдно. Вы не полицейские и не украинцы. Даете мне возможность пройти внутрь? Я иду на допрос по Минских соглашениях. Но они будут пытаться делать политическое шоу в стиле "Сватов" или "95 квартала"! Они умеют только шоу делать, но мы не дадим это делать!", - заявил Порошенко.

Перед входом в ГБР собралось 12 нардепов от "ЕС": Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина и другие, а также группа сторонников экс-президента.

В пресс-служба "Евросолидарности" заявили, что нардепам незаконно препятствовали зайти в помещение ГБР, хотя Конституция и закон о статусе народного депутата дают им право "беспрепятственно попадать на территорию государственных учреждений, предприятий и организаций".

В конце концов в ГБР пустили только Порошенко и его защитников Игоря Голованя и Илью Новикова.

В "ЕС" также сообщили, что хотели передать руководству ГБР требования от семей Небесной сотни.

Так как их не пускали, нардепы вызвали полицию, но за пол часа правоохранители так и не приехали.