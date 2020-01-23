Адвокат Порошенко заявляет о подлинности голоса экс-руководителя ГБР на скандальных пленках

Новости Украины:Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что экспертиза подтвердила подлинность голоса Романа Трубы на обнародованных пленках.

Иностранная экспертиза подтвердила подлинность голоса экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы в записях, обнародованных в анонимном Telegram-канале "Трубу прорвало".

Об этом на брифинге сообщил адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

Он отметил, что экспертиза записей, которые были обнародованы с помощью Telegram-канала "Трубу прорвало", сделанная канадской экспертным учреждением Forensic Science Services, подтвердила, что в этих записях действительно звучит голос Трубы.

"Использовались передовые методики исследования, в частности, с помощью компьютерной программы было проанализировано огромное количество параметров вещания, и почти категорически было сделано канадским экспертом заключение, что в этих записях - голос бывшего директора ГБР", - сказал Головань.

Головань убежден, что украинские следователи должны принять во внимание результаты этой экспертизы в качестве доказательства в уголовных производствах, зарегистрированных по его обращению, в частности, по делу о политическом преследовании пятого президента, а также о создании искусственных доказательств для привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного человека.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием "Трубу прорвало", где выкладывали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете в то время директора Госбюро расследований и на которых слышен похожий на его голос.

По словам авторов сообщений, это "пара часов интересных разговоров", которые показывают, как в ГБР решаются вопросы о закрытии уголовных производств, как "по звонку" из Офиса президента останавливаются обыски на тех или иных предприятиях фигурантов дел и тому подобное.

Труба утверждал, что это фейковые записи.