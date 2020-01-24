В небольших поселках улучшат состояние медуслуг

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13:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Правительство приняло решение для улучшения медицинских услуг в селах.

Кабинет Министров принял решение для улучшения предоставления медицинских услуг в сельской местности для более чем одного миллиона человек.

Как сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, такое решение было принято на заседании Правительства 24 января.

"Правительство приняло решение, что позволит улучшить оказание медицинских услуг в сельской местности для более чем 1 млн человек. Суть постановления - в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета, которая будет направляться на развитие медицины в сельской местности", - отметил Гончарук.

Гончарук заговорил о выплатах компенсаций в случае задержек выплат

Кроме того, он отметил, что распорядители средств на местах смогут эффективно использовать остатки субвенций для достройки новых амбулаторий. Также эти средства можно будет использовать для того, чтобы докупить автотранспорт для амбулаторий, которые уже работают, и тех, строительство которых уже начато в предыдущие два года.

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Кабмин, Алексей Гончарук, Медуслуги.
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