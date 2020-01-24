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Нет - испытаниям косметики: МОЗ встало на защиту животных

Нет - испытаниям косметики: МОЗ встало на защиту животных
14:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Минздрав Украины вновь предложил запретить испытания косметической продукции на животных.

Министерство здравоохранения Украины во второй раз предложило ужесточить требования к косметической продукции и запретить испытания на животных.

Соответствующий доработанный проект постановления обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

Новый техрегламент предлагает использовать только безопасные красители, консерванты, УФ-фильтры, расширить перечень запрещенных ингредиентов с 400 до 1,383 тыс., а также запретить тестирование косметики на животных.

Для компаний-производителей косметических изделий установлен переходный период - 18 месяцев.

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Как отмечает Минздрав, такие нормы действуют в Европейском Союзе уже несколько лет.

Технический регламент разработан на основе регламента ЕС №1223/2009. Документ призван устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами ЕС.

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Минздрав, МОЗ, Животные.
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