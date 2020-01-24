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"Они мониторят мою переписку": Порошенко раскритиковал ГБР

"Они мониторят мою переписку": Порошенко раскритиковал ГБР
16:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Петр Порошенко считает, что ГБР препятствует его международной деятельности.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) используют вызовы на допросы с целью препятствовать проведению международных встреч и визитов, считает народный депутат фракции "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"После того как я 20 января сам добровольно явился в помещение ГБР, чтобы прекратить инсинуации касательно повесток и определить, когда я смогу прийти на допрос, мне сказали, что очень важно присутствовать 24 января. Я был вынужден отменить международный визит - в Швейцарии в Давосе у меня было запланировано несколько международных встреч, и я думаю, что с высокой долей вероятности они мониторят мою переписку, увидели бронирование билетов и именно в этот день назначили допрос в качестве свидетеля", - заявил Порошенко во время общения с журналистами в холле здания ГБР.

По словам политика, уголовные дела, в которых он является свидетелем, призваны создать шоу, а не разобраться в вопросе.

"Тогда я сказал, что в случае, если я буду вынужден отменять свой международный визит, то прошу допросить меня сегодня по всех без исключения делам, которые вы завели по незаконному обращению, которое написал Андрей Портнов (экс-заместитель главы администрации президента Виктора Януковича – ред.). Все дела против меня заведены или по инициативе Портнова или депутатов путинской "пятой колонны". Мне пообещали 20 января, что мне предоставят возможность и допросят по всем делам. Сегодня же больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать: то у них следователей нет, то они не готовы. Им необходимо шоу, шоу пишут известные сценаристы "Сватов" или "95 квартала". Шоу мы им сделать не дадим", - добавил экс-президент.

Порошенко пришел на допрос в ГБР (Видео)

Порошенко убежден, что своими действиями в ГБР хотят сорвать его международную деятельность.

"В конце января должна быть Парламентская Ассамблея НАТО, 27 января я должен туда вылетать, они назначают допрос на 31 января. Единственное, для чего это делается - препятствование моей международной деятельности", - заявил депутат.

Как сообщалось, Порошенко получил повестку о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 года по делу о возможном совершении государственной измены при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

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Петр Порошенко, ГБР, Европейская солидарность.
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