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Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь
Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь

Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь

Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь
17:04 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Одной из основных традиций 25 января были, конечно же, гадания.

Молодые незамужние девушки в ночь с 24 на 25 января собирались вместе и гадали. Что ж давайте ознакомимся с подборкой наиболее популярных среди молодых особ гаданий:

Какое будет имя у жениха?

В это день девушки выходили на улицу и спрашивали у незнакомых мужчин имена. Как имя назовет молодой человек, такое будет и будущего мужа.

Другое же гадание на имя было следующим. Девушки брали несколько луковиц, разрезали их на половинки и писали на них мужские имена. Какое имя попадется, таким, соответственно будущий муж и будет обладать.

Также, чтобы узнать имя жениха девушки садили луковицы, на которых предварительно писали мужские имена, какой корнеплод прорастет первым, тот и будет женихом.

Гадание по бумаге

Это гадание для тех, кто на данный момент имеет любимого человека, но не знает, будут ли они вместе. Итак, берете бумагу и ставите на ней много черточек, не считая, таким вот образом ////////////////////, теперь соединить их по две. Если останется две, значит, вы будете вместе, а если одна – то, нет.

Гадание на жениха

Очень часто незамужние девушки на ужин съедали что-то соленое, когда же они укладывались спать, то приговаривали: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст». Соответственно, кто ночью придет напоить молодую особу, тот и будет женихом.

Также девушки пытались узнать о женихе и с помощью зеркал. Для этого они садились между двух зеркал и смотрели в коридор отражения. Через некоторое время должен появиться жених.

Какой будет характер у жениха?

Для этого 25 января девушки гладили кошку, и смотрели на её поведение. Если мурка заурчит — жених будет добрым и нежным, выпустит когти — драчливым, мяукнет — говорливым, убежит — свадьба будет не скоро.

Также девушки, чтобы узнать характер будущего супруга гадали на рюмках. Для этого они выставляли на стол несколько рюмок, наполненных водой. Туда складывали разные предметы, и накрывали все полотенцем. Затем аккуратно все перемешивали, и, не подглядывая, выбирали свою рюмку. В зависимости от того, что попадется они, судили и о характере:

Татьянин день 2020: приметы и суеверия

  • рюмка с солью – супруг будет ревнивым;

  • рюмка с лимоном – муж будет занудой;

  • рюмка с сережкой – муж будет щедрым;

  • рюмка с вином – суженный будет веселым;

  • рюмка с кольцом – совсем скоро вам сделают предложение руки с сердца.

Главное в гадании – это вера в то, что вы делаете. Иначе оно не может считаться правдивым и еще никогда не надо мухлевать, иначе результат будет неверным.

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