"Куришь? Плати": Полиция привлекла к ответственности более 1200 человек

Новости Украины:Патрульные украинской полиции подвели итоги по количеству правонарушителей за прошлый год.

За 2019 год киевские патрульные привлекли к ответственности более 1 тыс. 200 человек, которые курили в запрещенных для этого местах.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

Отмечается, что 47 человек совершили правонарушение повторно в течение года.

В полиции напомнили, что за курение в запрещенных местах, согласно статье 175-1 КУоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа - до 170 гривен, а в случае повторности этого нарушения в течение года - до 340 гривен.

Также отмечается, что курение электронных сигарет также подпадает под действие указанного ограничения. "Так, например, недавно за курение электронной сигареты на территории учебного заведения нарушитель получил 170 гривен штрафа", - говорится в сообщении.