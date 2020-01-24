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"Куришь? Плати": Полиция привлекла к ответственности более 1200 человек

"Куришь? Плати": Полиция привлекла к ответственности более 1200 человек
18:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:Патрульные украинской полиции подвели итоги по количеству правонарушителей за прошлый год.

За 2019 год киевские патрульные привлекли к ответственности более 1 тыс. 200 человек, которые курили в запрещенных для этого местах.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

Отмечается, что 47 человек совершили правонарушение повторно в течение года.

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В полиции напомнили, что за курение в запрещенных местах, согласно статье 175-1 КУоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа - до 170 гривен, а в случае повторности этого нарушения в течение года - до 340 гривен.

Также отмечается, что курение электронных сигарет также подпадает под действие указанного ограничения. "Так, например, недавно за курение электронной сигареты на территории учебного заведения нарушитель получил 170 гривен штрафа", - говорится в сообщении.

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Киев, Курение, Нацполиция.
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