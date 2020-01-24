Новые прокуроры Украины: САП открывает конкурс по отбору кандидатов

Новости Украины:Специализированная антикоррупционная прокуратура в скором времени собирается начать отбор новых кандидатов на занятие 11 вакантных должностей.

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о начале проведения открытого конкурса по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров.

Как говорится в сообщении САП в социальной сети Facebook, отбор кандидатов будет проводиться на занятие 11 вакантных должностей прокуроров отделов управления процессуального руководства, поддержание государственного обвинения и представительства в суде САП Офиса генерального прокурора.

В частности, к участию в конкурсе приглашаются лица, соответствующие требованиям части 5 статьи 27 закона Украины "О прокуратуре" (наличие высшего юридического образования, стажа работы в области права не менее пяти лет, а также владение государственным языком).

В то же время, не допускаются к участию в конкурсе лица, которые в соответствии с ч.3-1 раздела XIII закона Украины "О прокуратуре" в течение пяти лет до дня вступления в силу этого закона от 14 октября 2014 года работали (проходили службу), независимо от продолжительности, в специально уполномоченных подразделениях по борьбе с коррупцией в органах прокуратуры, Министерства внутренних дел Украины, налоговой милиции, службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и таможенных органах.

Также не допускаются к участию в конкурсе лица, в отношении которых имеется информация о существовании ограничений для назначения на должности прокуроров, установленных частью 6 статьи 27 закона Украины "О прокуратуре", а также законами "Об очистке власти" и "О предотвращении коррупции".

Кандидаты должны лично предоставить полный пакет документов для участия в конкурсе. При их подаче предъявляется оригинал паспорта гражданина Украины.

В частности, прием документов будет осуществляться с 3 по 15 февраля включительно (8 и 9 февраля прием документов проводиться не будет) с 9:00 до 18:00.

Кроме того, информация о дате, времени и месте проведения тестирований и собеседований, лиц, допущенных к участию в открытом конкурсе, рейтинговые списки кандидатов будут публиковаться на официальном сайте Офиса генпрокурора.