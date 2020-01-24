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В ВОЗ оценили медреформу в Украине

В ВОЗ оценили медреформу в Украине
20:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В ВОЗ считают украинскую медреформу соответствующей международным практикам улучшения медуслуг.

Общая структура реформы финансирования системы здравоохранения в Украине соответствует ведущим международным практикам улучшения доступности, качества и эффективности медицинских услуг, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка о процессах трансформации финансирования системы здравоохранения Украины за 2016-2019 годы.

В документе отмечается, что создание Национальной службы здоровья (НСЗУ) как единого закупщика и определение приоритетных пакетов медуслуг позволит максимизировать эффективность использования госсредств. Кроме того, положительным фактором отмечено и то, что реформа предусматривает возможность привлечения частного сектора.

ВОЗ рекомендует продолжать применение действующей модели финансирования системы здравоохранения, поскольку она будет приносить ощутимые преимущества для населения в ближайшие годы.

Международные эксперты также подчеркивают, что ключевой причиной успешного внедрения реформы являются устойчивые политические обязательства и качественные межведомственные отношения между Кабинетом министров, Министерством здравоохранения, НСЗУ и Министерством финансов.

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Отмечается также, что для достижения устойчивости реформы важно обеспечить распределение ответственности за ее проведение между основными заинтересованными сторонами: местными властями, поставщиками медицинских услуг и населением.

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Минздрав, ВОЗ, Медреформа, НСЗУ.
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