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Суббота, 25.01.2020
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25 января - приметы и обряды на Татьянин день
25 января - приметы и обряды на Татьянин день

25 января - приметы и обряды на Татьянин день

25 января - приметы и обряды на Татьянин день
07:58 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:25 января по народному календарю: Татьяна, Татьянин день, Татьяна крещенская, солныш, бабий кут.

Традиции на 25 января

В этот день славили и женщин по имени Татьяна, и студентов — так уж случилось, что в этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета. Этот день как праздник студентов отмечали во всех городах, где были созданы университеты. Начиналось празднество торжественным молебном, а продолжалось гуляньем в трактирах, излюбленных студенчеством. Преподаватели часто разделяли студенческие гулянья. В этот день чествовали и бабий кут — бабий угол, место у русской печи, где стояла домашняя утварь и где хозяйка проводила много времени. Это место называлось еще солнышком. Поэтому в этот день большуха — старшая в семье хозяйка — пекла большую ковригу хлеба, символ солнца. Она же доставала хлеб из печи, давала ему чуть остыть и отламывала по куску всем членам семьи. Остатки хлеба отдавали скотине.

Приметы на 25 января

Выдался морозный и ясный день, значит, год будет урожайным; теплый, но с метелью – засушливым, кроме того плохо уродится урожай и практически не будет клевать рыба.

Утром выглянуло яркое солнце – птицы вернутся из теплых краев раньше обычного и принесут с собой весну.

На закате небо затянулось облаками с северной стороны – вскоре поднимется порывистый ветер и переменится погода.

Знаменательные события в истории: 25 января 2020 года

Если начался обильный снегопад, то летом часто будут идти дожди.

После обеда или вечером перестал идти снег, но небо не прояснилось, значит, на следующие сутки он вновь пойдет.

Увидели, что синицы взволнованно летают кругами, клюют кору деревьев и их ветки – грядет непогода.

Подул теплый ветер – летние месяцы будут засушливыми и неурожайными.

Ночью на небосклоне светит огромное количество звезд, значит, ожидайте раннего прихода весны.

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Праздник, Традиции, Приметы, Татьянин день, Обряды, 25 января.
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