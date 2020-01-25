Китайский Новый год 2020: традиционные символы и празднования

Новости Украины:Китайский Новый год Чунь Цзе считается важнейшим праздником Китая и стран Восточной Азии.

Несмотря на то, что весь мир уже живет в 2020 году, для азиатских стран год Белой Металлической Крысы еще не наступил. Официально Китайский Новый год наступит в субботу, 25 января.

Празднование Китайского Нового года отмечается по специальному лунному календарю. Первый день праздника приходится на второе Новолуние (фаза Луны) после зимнего солнцестояния. Поэтому Новый 2020 год в Китае начнется 25 января в 05:03 по пекинскому (по Киевскому 23:03), а завершится 30 января. Каждый год выпадают на разные дни для празднования: от 12 января и до 19 февраля.

Что принесет год Белой металлической крысы

Крыса открывает двенадцатилетний цикл восточного календаря. Именно крыса первой предстала перед Буддой и удостоилась чести открывать календарь. На Востоке она является символом богатства, чистоты, благосостояния и добродетели.

На Востоке к крысам относятся с большим уважением и любовью. Когда их видят, то не кричат и не бегут как можно дальше от них, а смотрят на грызунов с особым трепетом.

В Китае крыса является национальным героем, ведь именно она когда-то впервые принесла голодающим китайцам рис. Во многих восточных странах крыса считается самым популярным символом богатства.

История праздника

В быту название Китайского Нового года Чунь Цзе еще называют "Нянь". По легенде, это устрашающее чудовище с рогами на голове, что жило в Древнем Китае. Весь год оно жило на глубине моря, и лишь один раз в год выбиралось наружу. Накануне Нового года оно врывалось в поселение, ело скот и губило жизни людей. Крестьяне его очень боялись и перед Новым годом покидали свои жилища и бежали в горы, чтобы спрятаться от страшного зверя.

Однажды в поселок пришел немощный человек. Никто его не принял в свой дом, кроме одной женщины, хотя она уговаривала его покинуть деревню. Улыбнувшись, дедушка попросил разрешения остаться в доме на ночь, чтобы выгнать Няня из села навсегда.

Когда в полночь Нянь приблизился к дому в котором горел огонь, а двери были выкрашены красной краской – он побоялся зайти внутрь. Оказывается, что он боится пламени, громкого шума и красного цвета.

Когда все крестьяне вернулись в деревню, дедушка рассказал им, как начать новую, счастливую жизнь без ужасающего чудовища. Поэтому с того времени в преддверии Нового года все жители наклеивают на двери красные надписи, зажигают огни, веселятся и стараются не спать всю ночь.

Как празднуют Китайский Новый год

В первый день Китайского Нового года жители ставят в тарелку немного еды, чтобы задобрить Няня. В этот праздник за одним столом собирается вся семья. На столе обязательно должны быть мясные, рыбные, куриные блюда, много риса, а также цзяоцзы – традиционные китайские пельмени.

Китайцы очень ждут этот праздник, поэтому празднуют его всю неделю: ходят в гости к друзьям, родственникам или соседям. Собираясь в гости, нужно подарить хозяевам мандарины, ведь они являются символом финансового достатка.

Завершают празднование громкими фейерверками, чтобы отпугнуть злых духов. Выглядит это все очень зрелищно: в небе сверкают сотни ярких вспышек.

Праздник фонарей

Китайский Новый год по восточной традиции празднуют 15 дней после его наступления. На 15-й день отмечается традиционный праздник фонарей. Именно в этот день был провозглашен новый император Вэньди, который приказал по всему городу развесить красные фонари. С тех пор каждый год все улицы и собственные квартиры жители украшают красными фонарями.