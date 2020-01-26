Дожди и мокрый снег: синоптики удивили прогнозом погоды

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине осадки не прогнозируют, температура будет колебаться около нуля градусов.

В Украине в ближайшие сутки сохранит своё влияние тёплая воздушная масса с отсутствием осадков, сообщает Укргидрометцентр

26 января ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза; в Карпатах 4-9° мороза; днём 1-6° тепла, на юге страны до 9° тепла. В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью около 0°, днём 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 января самая высокая температура воздуха днём была +6,7° в 1975г., самая низкая ночью -22,4° в 1891г.

Прогноз погоды на 26 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +6...+8

Николаев – +6...+8

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5

Киев – +3...+5

В понедельник, 27 января, погода в Украине ожидается также без осадков.

Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днём 1-6° тепла, на юге страны до 8° тепла.

В Карпатах небольшой мокрый снег с дождём; температура воздуха ночью 1-6° мороза, днём около 0°. В Киеве в понедельник без осадков; температура воздуха ночью около 0°, днём 2-4° тепла.

Прогноз погоды на 27 января, фото: meteo.gov.ua

28 января в южных, центральных и восточных областях дождь местами с мокрым снегом; температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, на юге страны до 8 ° тепла. 28 января в Киеве без осадков. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.

В Карпатах небольшой мокрый снег с дождем, температура ночью 1-6 ° мороза, днем около 0 °. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м / с.

Прогноз погоды на 28 января, фото: meteo.gov.ua

29-30 января в Украине временами мокрый снег и дождь, 29 января в Карпатах значительные осадки.

Температура ночью от 4 ° тепла до 2 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, на крайнем юге до 10 ° тепла. В Киеве днем дождь с мокрым снегом. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.

Прогноз погоды на 29 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 30 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.