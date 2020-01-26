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26 января - приметы и обряды в Ермилов день
26 января - приметы и обряды в Ермилов день

26 января - приметы и обряды в Ермилов день

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26 января - приметы и обряды в Ермилов день
08:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Ермила и Стратоника.

Многие народные приметы на 26 января связаны с кошками и собаками. Эта дата в народном календаре получила название Ермилов (Ерёмин) день. Назвали её так в честь мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских, память которых почитается в этот день.

Святой Ермил был диаконом города Сингидон (сейчас Белград, столица Сербии). За христианскую веру он был осужден на тюремное заключение. Святого долго истязали, но он не отрекся от веры, за что его утопили в реке Дунай.

Стратоник был тюремным стражем и другом Ермилы, а ещё тайным христианином. Видя страдания, которые выпали на долю его друга, он не смог сдержать слез, чем выдал себя. Его уличили в христианстве, подвергли пыткам, но видя его непоколебимость, тоже утопили в реке. На третий день мощи святых были обретены верующими на берегу Дуная и похоронены близ Сингидона.

В народе святого Ермила считали покровителем домашних кошек. В этот день этим животным оказывали почет и уважение.

Считалось, что кошки связаны с потусторонним миром и видят недоступно человеческим глазам. Поэтому за их поведением внимательно наблюдали.

Считается, что эти животные самые чувствительные к переменам погоды. Помимо этого, им приписывают свойства предвидеть разные события в доме, например, если кошка умывается, то следует ждать гостей. Интересно, что подобные приметы есть практически у всех народов.

Что можно делать 26 января

1. Перед тем, как вечером укладывать ребенка спать, надо посадить к нему в кроватку кошку. Говорят, что после этого ребенок весь год будет хорошо спать.

Что нельзя делать 26 января

1. Не выходите в этот день из дома без особой надобности.

2. Не рекомендуется в этот день трудно работать.

Народные приметы:

  • Если лес трещит, то мороз продержится ещё долго.

  • Если лес шумит, ожидается снег и оттепель.

  • Круг вокруг луны – к метели.

  • Кошка мордочку прячет – к морозу, лижет лапу – к солнечной погоде, по половицам катается – к теплу.

  • Если кошка скребет когтями пол – к метели, стену – к ненастью.

  • Котик вверх животом ложится и потягивается – к теплу.

  • Кошка села на подоконник и смотрит в окно – к оттепели.

  • Собака лежит, свернувшись калачиком – к холодам, вытянулась – к теплу.

  • Слабая тяга в печи – к теплу, сильная – к морозу.

  • Синица возле окна щебечет – к ранней весне.

  • Кто в этот день подаст семь милостынь, тому простятся семь грехов.

  • Сны увиденные в ночь с 25 на 26 января, а также днём 26 января – пустые, не стоит придавать им значение.

Знаменательные события в истории: 26 января 2020

Считалось, что если в доме есть больной, то чтобы он быстрее поправился, его в Еремин день нужно посадить на место, где любит лежать кошка.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 26 января, Ермилов день.
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