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Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек

Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек
09:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Бывший пленник Кремля Олег Сенцов заявил, что не хочет связывать свою жизнь с политикой, поскольку это грязное болото.

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов заявил, что пока не намерен идти в политику, в том числе и в президенты, а вместо этого он занимается общественной работой.

Об этом он рассказал в интервью "Зеркалу недели".

"Есть вещи, которые мне интересны, и я их делаю. Есть вещи, которые мне неинтересны, и поэтому я ими не занимаюсь. Я не иду в политику потому, что мне это сейчас не интересно. Я не вижу сейчас в этом смысла для себя . Я занимаюсь общественной работой. Вообще я сегодня максимально свободный человек. Даже к ОО не захотел себя на этом этапе привязывать. Как будет дальше - я не знаю ", - сказал Сенцов.

В то же время режиссер отметил, что учится каждый день. "Я каждый день учусь. Ежедневно, у всех, у кого возможно, понимаете? То есть каждый день я работаю над собой. Это - процесс. Это моя привычка с юных лет. У меня только одно образование - экономическое. Все. Кино я изучил сам. Управление - тоже. Общению с людьми научился сам. Многим вещам я сейчас продолжаю учиться. Потому что как только ты скажешь, что ты - лучший, все знаешь и все умеешь, - все, как личность ты умираешь", - сказал Сенцов.

Отвечая на вопрос, почему он пока отказывается от президентства и вообще от политики, режиссер отметил, что видит пример Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, которые пришли в политику из шоу-бизнеса и которым сейчас нелегко.

"Потому что я вижу пример Зеленского, который прыгнул на эту сковородку и которому очень трудно. Я вижу пример Вакарчука, который искренне пытается понять все это и разобраться. Но политика - грязное болото. И чтобы в него прыгнуть, надо иметь очень сильную мотивацию" , - отметил бывший политзаключенный.

Сенцов: Ни ближайшей весной, ни летом, ни осенью нам Донбасс Путин не вернет

Как сообщалось, Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист, писатель. Лауреат Премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли, премии Американского ПЕН имени Барбары Голдсмит "Свобода писать", Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Был незаконно заключен Российской Федерацией с мая 2014 года и приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы. После более 5 лет заключения - 7 сентября 2019 - он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ и вернулся в Украину.

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Россия, Политика, Владимир Зеленский, Олег Сенцов.
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