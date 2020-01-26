Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае
Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае
Менять, менять, менять: Рецепт Зеленского по созданию идеальной команды
Менять, менять, менять: Рецепт Зеленского по созданию идеальной команды
Исторический момент в ММА: Сайборг завоевала титулы в четырех промоушенах
Исторический момент в ММА: Сайборг завоевала титулы в четырех промоушенах
26 января - приметы и обряды в Ермилов день
26 января - приметы и обряды в Ермилов день

В Украине проверяют пожарную безопасность в школах и детсадах

В Украине проверяют пожарную безопасность в школах и детсадах
11:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:ГСЧС проверяет соблюдение пожарной безопасности в школах и детских садах.

ГСЧС проверяет состояние противопожарной защиты учреждений с массовым нахождением людей.

Об этом сообщает сайт ГСЧС.

"В Украине продолжаются внеплановые проверки организаций с массовым пребыванием людей, направленные на то, чтобы исключить возможность возникновения пожара на таких объектах, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, обеспечить защиту и спасение граждан от воздействия опасных факторов пожара, которыми сопровождается неконтролируемое горение", - говорится в сообщении.

Основное внимание уделяется состоянию путей эвакуации из помещений, систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Также проверяется наличие и надлежащее состояние первичных средств пожаротушения, комплектация пожарных щитов противопожарным инвентарем, состояние содержания электрохозяйства, обеспеченность объекта противопожарным водоснабжением и прочее.

Масштабный пожар в Киеве: горел двухэтажный магазин

Проверки проходят в каждой области Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожары, Пожарная безопасность, Школы, ГСЧС, Садики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как Зеленский отпраздновал свой день рождения: СМИ узнали детали
02 Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств
03 Кулеба о поздравлении Зеленским Путина: До примирения очень далеко еще
04 Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии (Фото)
05 Итоги дня 25 января: Наивысший уровень опасности в Китае и землетрясение в Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек
Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек
Сильное землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло
Землетрясение в Турции: число жертв возросло
Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции
Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции
Завтрак у Tiffany, а ужин у Louis Vuitton: именитый бренд открывает ресторан
Завтрак у Tiffany, а ужин у Louis Vuitton: именитый бренд открывает ресторан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь