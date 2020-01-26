Убийство Гандзюк: Экстрадиция Левина может затянуться на годы

Новости Украины:

Экстрадиция Алексея Москаленко, которого задержали в Болгарии по подозрению в организации убийства Екатерины Гандзюк, может затянуться на годы, если не будут достигнуты договоренности на упрощенную передачу. Об этом рассказали в СБУ.

"Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках, они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено согласие на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что крайне нежелательно", — сообщили в СБУ.

В СБУ говорят, что Алексей Москаленко находится на самой высокой позиции в списке разыскиваемых лиц Интерпола. Это объясняется тем, что его подозревают в убийстве. Полиция Болгарии активно занималась поисками Москаленко, однако информацию о его местонахождении передала украинская сторона.

Подозреваемый скрывался от правоохранительных органов на съемной квартире и под чужим именем. Вместе с ним, полиция задержала и его жену Марину.

В данный момент Левина задержали по так называемой "красной карте" Интерпола на 72 часа. Она же служит основанием для обращения болгарских правоохранителей в суд для задержания Левина на 40 дней. В СБУ говорят, что в этот период и должен решиться вопрос с процедурой экстрадиции Левина в Украину.

Напомним, на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.