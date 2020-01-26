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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 января

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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 января
12:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В церквях 27 января вспоминают просветительницу Грузии Нину. В народе отмечают Нины день.

27 января Православная церковь чтит память преподобной Нины – христианской святой, просветительницы Грузии, почитаемой в лике равноапостольных. Родилась она около 280 года в Каппадокии. Отец её, Завулон, являлся родственником великомученика Георгию, мама Сусанна – сестрой Иерусалимского Патриарха.

Во время гонений, организованных римским императором Диоклетианом, Нине вместе с другими девушками-христианками пришлось бежать. Они прибыли на территорию Армении. Узнав об этом, Диоклетиан написал царю Тиридату письмо, в котором рассказал о беглянках. Среди них была девушка необычайной красоты, звали её Рипсимия. Тиридат узнав о Рипсимии, решил завладеть ею, но получив отказ, приказал изрубить всех беглянок. Спастись смогла только Нина. В одиночестве она направилась в Иверию.

Бог наказал царя Армении, жестоко поступившего с христианками. Тиридат заболел тяжелой нервной болезнью и был на грани безумия. Исцелил его Григорий Просветитель. После выздоровления Тиридат поверил в силу христианской веры, крестился сам и крестил свой народ. В 301 году христианство было провозглашено государственной религией в Армении.

Проповедь Нины привела ко Христу всю Грузию. Умерла святая около 335 года. Её мощи покоятся в женском Бодбийском монастыре, расположенном в Грузии.

27 января крестьяне, традиционно, чистили хлев и коров от навоза, меняли солому, а также кормили буренок хлебом, беседовали ласково – таким образом готовились к будущему отелу.

Мужики кололи дрова, а также обучали тонкостям рубки сыновей.

В особом почете были коровы, которых считали кормилицами для семьи. Их оберегали от болезней и порчи. Считалось, что скотина обязательно отблагодарит хозяев хорошим удоем. Дочерям в приданое родители часто давали именно коров.

Забивали скотину только в редких случаях. Зачастую мяса не ели, а продавали его. Верили, что после смерти корова оплакивает хозяев.

Народные приметы:

  • Если в доме случился пожар, то на пламя нужно брызнуть коровьего молока, и оно уменьшится.

  • Если этой ночью увидеть во сне красную или чёрную корову (быка), то это знак скорой кончины.

  • Коровье молоко на Нину обладает особыми свойствами. Помогает исцелиться от болезней, ожогов, укусов змей и даже удара молнии.

  • Белые облака – к морозу.

  • Деревья инеем покрылись – к теплу.

  • Если в морозный день начал идти снег, то скоро потеплеет.

  • Ворона поутру каркает – к метели.

  • Петух спозаранку кричит в морозный день – к оттепели.

  • Если 27 января сильный ветер, то год будет сырым и дождливым.

  • Туман вокруг луны – к снегу.

  • Если солнце после заката след "столбом" на небе оставило, жди затяжных морозов.

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Наши предки верили, что если кто-то из соседей 27 января попросит в долг молока или просто попить, – этот человек с дурным глазом. Поэтому в день Нины молоко и продукты из него из дома не носили, а ели только семьей. Тем более, что на Нину они обладали целебными качествами – могли излечить практически от всех болезней.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 27 декабря, Какой завтра праздник, Нинин день.
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