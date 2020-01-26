Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 января

Новости Украины:В церквях 27 января вспоминают просветительницу Грузии Нину. В народе отмечают Нины день.

27 января Православная церковь чтит память преподобной Нины – христианской святой, просветительницы Грузии, почитаемой в лике равноапостольных. Родилась она около 280 года в Каппадокии. Отец её, Завулон, являлся родственником великомученика Георгию, мама Сусанна – сестрой Иерусалимского Патриарха.

Во время гонений, организованных римским императором Диоклетианом, Нине вместе с другими девушками-христианками пришлось бежать. Они прибыли на территорию Армении. Узнав об этом, Диоклетиан написал царю Тиридату письмо, в котором рассказал о беглянках. Среди них была девушка необычайной красоты, звали её Рипсимия. Тиридат узнав о Рипсимии, решил завладеть ею, но получив отказ, приказал изрубить всех беглянок. Спастись смогла только Нина. В одиночестве она направилась в Иверию.

Бог наказал царя Армении, жестоко поступившего с христианками. Тиридат заболел тяжелой нервной болезнью и был на грани безумия. Исцелил его Григорий Просветитель. После выздоровления Тиридат поверил в силу христианской веры, крестился сам и крестил свой народ. В 301 году христианство было провозглашено государственной религией в Армении.

Проповедь Нины привела ко Христу всю Грузию. Умерла святая около 335 года. Её мощи покоятся в женском Бодбийском монастыре, расположенном в Грузии.

27 января крестьяне, традиционно, чистили хлев и коров от навоза, меняли солому, а также кормили буренок хлебом, беседовали ласково – таким образом готовились к будущему отелу.

Мужики кололи дрова, а также обучали тонкостям рубки сыновей.

В особом почете были коровы, которых считали кормилицами для семьи. Их оберегали от болезней и порчи. Считалось, что скотина обязательно отблагодарит хозяев хорошим удоем. Дочерям в приданое родители часто давали именно коров.

Забивали скотину только в редких случаях. Зачастую мяса не ели, а продавали его. Верили, что после смерти корова оплакивает хозяев.

Народные приметы:

Если в доме случился пожар, то на пламя нужно брызнуть коровьего молока, и оно уменьшится.

Если этой ночью увидеть во сне красную или чёрную корову (быка), то это знак скорой кончины.

Коровье молоко на Нину обладает особыми свойствами. Помогает исцелиться от болезней, ожогов, укусов змей и даже удара молнии.

Белые облака – к морозу.

Деревья инеем покрылись – к теплу.

Если в морозный день начал идти снег, то скоро потеплеет.

Ворона поутру каркает – к метели.

Петух спозаранку кричит в морозный день – к оттепели.

Если 27 января сильный ветер, то год будет сырым и дождливым.

Туман вокруг луны – к снегу.

Если солнце после заката след "столбом" на небе оставило, жди затяжных морозов.

Наши предки верили, что если кто-то из соседей 27 января попросит в долг молока или просто попить, – этот человек с дурным глазом. Поэтому в день Нины молоко и продукты из него из дома не носили, а ели только семьей. Тем более, что на Нину они обладали целебными качествами – могли излечить практически от всех болезней.