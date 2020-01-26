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В СБУ заявили о почти 500 кибератаках на госорганы

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В СБУ заявили о почти 500 кибератаках на госорганы
13:13 Сегодня Телеграф ssu.gov.ua Фото: СБУ

Новости Украины:В 2019 году Служба безопасности Украины нейтрализовала более 480 киберинцидентов и кибератак на органы госвласти и объекты критической инфраструктуры.

Служба безопасности Украины (СБУ) в 2019 году нейтрализовала более 480 кибератак на государственные органы и критическую инфраструктуру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В 2019 году специалисты СБУ по информационной безопасности нейтрализовали свыше 480 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме этого, специалисты СБУ по кибербезопасности также проводят мероприятия по выявлению и пресечению деструктивной деятельности бот-сетей, подконтрольных иностранным спецслужбам.

Согласно сообщению, эти ресурсы используют для инспирации конфликтов внутри страны и манипулирования общественным мнением.

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При этом в 2019 году 34 сепаратистские администратора социальных сетей были привлечены к ответственности за распространение антиукраинской пропаганды и противоправного контента.

Также 280 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в Интернете, запрещен въезд в Украину.

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СБУ, Хакеры, Кибератаки, Киберполиция.
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