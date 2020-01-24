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Информаторы боевиков "ДНР" были обнаружены и задержаны

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Информаторы боевиков "ДНР" были обнаружены и задержаны
15:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:Оперативники СБУ установили личности информаторов террористов из "ДНР".

Контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла и ликвидировала вблизи линии разграничения информаторскую сеть боевиков "ДНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, действовала она в Лиманском районе Донецкой области.

Оперативники и следователи спецслужбы установили личности двух информаторов-террористов - жителей Лимана, которые тесно сотрудничали с боевиками. Обе женщины прошли подробный инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам.

"Кураторы отработали им задачи, каналы связи, согласовали условный "сленг" для передачи нужных террористам данных", - говорится в сообщении.

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По заданию кураторов диверсионно-разведывательного подразделения "ДНР" сообщницы собирали и средствами электронной связи передавали сведения о подразделениях ВСУ, их численности, вооружении, месте дислокации и направлении перемещения в районе проведения ООС, прежде всего железнодорожным сообщением. Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий.

Отмечается, что в конце прошлого года в рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задержали одну из информаторов боевиков в Лимане. Также задержана и её сообщница.

В ходе обысков правоохранители изъяли доказательные материалы, подтверждающие агентурную деятельность задержанных в пользу НВФ террористической организации "ДНР".

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Обоим фигуранткам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации и содействие её деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведчики СБУ установили также личности боевиков-"кураторов", с которыми сотрудничали задержанные. Их участие в деятельности террористической организации задокументировано в рамках досудебного расследования по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины. Им также сообщено о подозрении в совершении инкриминируемых им преступлений.

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Донецк, СБУ, Терроризм, ДНР.
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