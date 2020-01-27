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27 января - приметы и обряды в Нинин день
27 января - приметы и обряды в Нинин день

27 января - приметы и обряды в Нинин день

27 января - приметы и обряды в Нинин день
07:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день православная церковь чествует память святой равноапостольной Нины – легендарной просветительницы Грузии, добрые деяния которой не уступали подвигам самих апостолов.

Традиции на 27 января

Этот день был посвящен заботе о домашней скотине: чистили хлев, перестилали солому, затыкали щели, клали свежее сено, разговаривали с ними, благодарили за помощь и просили послужить хозяевам.

К корове на Киевской Руси всегда относились особо: эта скотина была обязательной частью приданого невесты, этих животных забивали только в исключительных случаях, но и тогда хозяева не ели мясо, а продавали его, поскольку верили, что корова пла­чет по погибшему хозяину. На мясо резали только молодых телок, и повод для это­го должен был быть очень весомым: поминки, свадьба и некоторые общественные праздники.

Молоко тоже обладало мистическими свойствами - могло погасить пожар, вспых­нувший от удара молнии, лечило змеиные укусы.

 

Приметы на 27 января

Деревья покрылись инеем - к теплу.

Белые облака зимой - к стуже.

В морозный день пошел снег - к потеплению.

Знаменательные события в истории: 27 января 2020 года

Столб от солнца на закате - на мороз.

Ворона утром каркает - к метели.

Раннее пение петухов в мороз - на тепло.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 27 января, День Нины, Нинин день, Нина и Вениамин.
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