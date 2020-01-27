27 января - приметы и обряды в Нинин день

Традиции на 27 января
Этот день был посвящен заботе о домашней скотине: чистили хлев, перестилали солому, затыкали щели, клали свежее сено, разговаривали с ними, благодарили за помощь и просили послужить хозяевам.
К корове на Киевской Руси всегда относились особо: эта скотина была обязательной частью приданого невесты, этих животных забивали только в исключительных случаях, но и тогда хозяева не ели мясо, а продавали его, поскольку верили, что корова плачет по погибшему хозяину. На мясо резали только молодых телок, и повод для этого должен был быть очень весомым: поминки, свадьба и некоторые общественные праздники.
Молоко тоже обладало мистическими свойствами - могло погасить пожар, вспыхнувший от удара молнии, лечило змеиные укусы.
Приметы на 27 января
Деревья покрылись инеем - к теплу.
Белые облака зимой - к стуже.
В морозный день пошел снег - к потеплению.
Столб от солнца на закате - на мороз.
Ворона утром каркает - к метели.
Раннее пение петухов в мороз - на тепло.