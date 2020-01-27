У кого сегодня день ангела: значение имени и прикольные поздравления

Имя Нина имеет различные версии происхождения. В иврите существует слово "нин" – правнук, которое в женском роде звучит как Нина, что означает, соответственно, "правнучка". Вероятно, сотни лет назад, когда продолжительность жизни людей была гораздо меньше, чем сейчас, дожить до правнуков было большой редкостью, и такие случаи обязательно отмечались в виде особенного имени для правнучки.
В языке кечуа имя Нина означает "пожар" или "тлеющие угольки". Так называются коренные народы Анд, а также слово используется как женское имя. В шумерском языке Нин ("госпожа") – элемент имён богинь. Имя Нинос носил мифический основатель Ниневии и Ассирийской империи. Самая распространённая версия происхождения имени Нина связана именно с основателем Ассирийского государства ("царственная", "великая").
С арабского языка это имя переведут как "польза", с испанского – "девочка", в Америке его толкуют как "сильная". Имя Нина очень часто употребляется как сокращённая или уменьшительно-ласкательная форма разных имён, например, Антонина, Нинель, Катрина, Джованнина, Ангелина, Аннет, Аннина, Николина (Николь), Мартина, Стефания, Севастьян и другие.
В Нине обострено чувство самолюбия, именно оно не дает ей быть отстающей, но вот быть лидером Нина не хочет, предпочитает золотую середину. Она не любит, когда обсуждают ее дела и поступки, ей не хочется быть публичной личностью, хотя Нина очень ответственно относится к любой работе, и это может привести ее на пьедестал лидера.
Природное очарование, врожденное чувство такта, искреннее уважение окружающих – Нине всегда рады в любой компании. Ей нетрудно найти себе достойного мужа, но из-за претенциозности, стремления к идеальному, ей, порой, трудно сохранить брак без ссор.
Нина начитана, любит детей, но стандарты оценки их поступков и успехов такие же, как если бы они были взрослыми. Они должны отлично учиться, успевать на дополнительных занятиях, разносторонне развиваться. "Хорошист" - таких не должно быть в ее семье, только лучшие.
Поздравления
Царское величие в имени твоем,
Справляешь именины, ты январским днем,
Желаем тебе Нина здоровья и любви,
Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,
Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!
Ниночка поздравляю тебя с днем твоего ангела. Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие. Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы, всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих. Света, любви тебе милая Ниночка!
С Днём Нины святой поздравляю!
Покоя и счастья желаю.
Пусть будет спокойствие в сердце,
И ключик найдешь к любой дверце.
Желаю успеха в делах,
Любви и в душе, и в глазах.
Мечты воплотятся в реальность,
Сияет твоя уникальность!
Поздравляем вас с Днем святой Нины
И желаем вам в день именинный,
Чтоб достаток был прочным и счастья.
И чтоб было с родными согласье.
Пусть душа ваша радостна будет,
С уваженьем относятся люди.
Пусть Святая вас оберегает,
А надежда дорогу к вам знает.
В этот день все Нины мира
Отмечают именины.
Пожелаем вам добра,
Светит пусть любви звезда!
Пусть пошлет вам Бог здоровья,
Счастья станет больше вдвое,
Хмурых дней в календаре
Чтоб не видеть вам вообще!
Ты отмечаешь нынче, Нина,
Свой светлый праздник — именины.
Тебя от сердца поздравляю
И только лучшего желаю.
Чтоб ты не плакала — смеялась,
А все задумки исполнялись,
Чтоб ты всегда была здоровой
И к новым радостям готовой!
Святую Нину нынче славим,
Всем Нинам — добрые слова,
Пускай Святая помогает,
Пусть будет к вам всегда добра.
Пусть шепчет вам свои советы,
Пусть к счастью за руку ведет,
Пусть с ней всегда легко вам будет
Во всем пускай всегда везет.
Пусть Нина святая от бед защитит
И веру в сердцах навсегда сохранит,
Добавит тепла, доброты и смиренья,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье.
По жизни всегда и во всем помогает,
В лихих ситуациях оберегает,
Как ангел небесный следит за тобою,
Чтоб шла только ровной и легкой тропою!
***
С Днем Нины Святой поздравляю!
Пускай окружает везде благодать,
Здоровья, конечно, тебе я желаю,
Душа не могла чтоб твоя унывать.
Пусть будут дела все приятны, удачны,
На сердце пускай расцветает покой.
Решаются быстро любые задачи
И Бог остается повсюду с тобой.