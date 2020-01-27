У кого сегодня день ангела: значение имени и прикольные поздравления

Новости Украины:Имя Нина носила племянница патриарха Ювеналия, который донёс до народов Грузии христианство, и в переводе с грузинского это имя означает "юность".

Имя Нина имеет различные версии происхождения. В иврите существует слово "нин" – правнук, которое в женском роде звучит как Нина, что означает, соответственно, "правнучка". Вероятно, сотни лет назад, когда продолжительность жизни людей была гораздо меньше, чем сейчас, дожить до правнуков было большой редкостью, и такие случаи обязательно отмечались в виде особенного имени для правнучки.

В языке кечуа имя Нина означает "пожар" или "тлеющие угольки". Так называются коренные народы Анд, а также слово используется как женское имя. В шумерском языке Нин ("госпожа") – элемент имён богинь. Имя Нинос носил мифический основатель Ниневии и Ассирийской империи. Самая распространённая версия происхождения имени Нина связана именно с основателем Ассирийского государства ("царственная", "великая").

С арабского языка это имя переведут как "польза", с испанского – "девочка", в Америке его толкуют как "сильная". Имя Нина очень часто употребляется как сокращённая или уменьшительно-ласкательная форма разных имён, например, Антонина, Нинель, Катрина, Джованнина, Ангелина, Аннет, Аннина, Николина (Николь), Мартина, Стефания, Севастьян и другие.

В Нине обострено чувство самолюбия, именно оно не дает ей быть отстающей, но вот быть лидером Нина не хочет, предпочитает золотую середину. Она не любит, когда обсуждают ее дела и поступки, ей не хочется быть публичной личностью, хотя Нина очень ответственно относится к любой работе, и это может привести ее на пьедестал лидера.

Природное очарование, врожденное чувство такта, искреннее уважение окружающих – Нине всегда рады в любой компании. Ей нетрудно найти себе достойного мужа, но из-за претенциозности, стремления к идеальному, ей, порой, трудно сохранить брак без ссор.

Нина начитана, любит детей, но стандарты оценки их поступков и успехов такие же, как если бы они были взрослыми. Они должны отлично учиться, успевать на дополнительных занятиях, разносторонне развиваться. "Хорошист" - таких не должно быть в ее семье, только лучшие.

Поздравления

Царское величие в имени твоем,

Справляешь именины, ты январским днем,

Желаем тебе Нина здоровья и любви,

Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,

Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,

И пусть святая Нина тебя оберегает!

Ниночка поздравляю тебя с днем твоего ангела. Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие. Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы, всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих. Света, любви тебе милая Ниночка!

С Днём Нины святой поздравляю!

Покоя и счастья желаю.

Пусть будет спокойствие в сердце,

И ключик найдешь к любой дверце.

Желаю успеха в делах,

Любви и в душе, и в глазах.

Мечты воплотятся в реальность,

Сияет твоя уникальность!

Поздравляем вас с Днем святой Нины

И желаем вам в день именинный,

Чтоб достаток был прочным и счастья.

И чтоб было с родными согласье.

Пусть душа ваша радостна будет,

С уваженьем относятся люди.

Пусть Святая вас оберегает,

А надежда дорогу к вам знает.

В этот день все Нины мира

Отмечают именины.

Пожелаем вам добра,

Светит пусть любви звезда!

Пусть пошлет вам Бог здоровья,

Счастья станет больше вдвое,

Хмурых дней в календаре

Чтоб не видеть вам вообще!

Ты отмечаешь нынче, Нина,

Свой светлый праздник — именины.

Тебя от сердца поздравляю

И только лучшего желаю.

Чтоб ты не плакала — смеялась,

А все задумки исполнялись,

Чтоб ты всегда была здоровой

И к новым радостям готовой!

Святую Нину нынче славим,

Всем Нинам — добрые слова,

Пускай Святая помогает,

Пусть будет к вам всегда добра.

Пусть шепчет вам свои советы,

Пусть к счастью за руку ведет,

Пусть с ней всегда легко вам будет

Во всем пускай всегда везет.

Пусть Нина святая от бед защитит

И веру в сердцах навсегда сохранит,

Добавит тепла, доброты и смиренья,

Чтоб было прекрасным всегда настроенье.

По жизни всегда и во всем помогает,

В лихих ситуациях оберегает,

Как ангел небесный следит за тобою,

Чтоб шла только ровной и легкой тропою!

***

С Днем Нины Святой поздравляю!

Пускай окружает везде благодать,

Здоровья, конечно, тебе я желаю,

Душа не могла чтоб твоя унывать.

Пусть будут дела все приятны, удачны,

На сердце пускай расцветает покой.

Решаются быстро любые задачи

И Бог остается повсюду с тобой.