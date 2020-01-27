Какой завтра праздник: приметы и обряды на 28 января

Новости Украины:На Киевской Руси завтрашний день называли днем ведунов и несчастливой датой.

28 января - зимний денек с воробьиный скок, к середине января - стало два, а пришел Павел - сразу час прибавил. Хотя зимнее солнце что вдовье сердце - и радо бы согреть, да силушки нет. Но и за то спасибо, что светать 28 января стало раньше.

Правда, лихие братья морозы, словно не желая замечать этого, по-прежнему "за нос щиплят и уши рвут". Но как ни сильна зима, и ей на земле срок отпущен. Вот отхороводит свое с ветром северным и на покои отправится.

Кстати, он сегодня не на шутку разыгрался, а если на Павла ветер сильный - год сырым обещает быть. Одно утешение - разогнал северный бродяга облака и по уже темнеющему небу месяц звезды рассыпал. А если павловская ночь звездна - будут льны хороши и отава (атава) порадует.

В старину день Павла называли Петр-полукорм, поскольку, согласно народному знанию, именно сейчас скотина уже съедала половину заготовленного корма. 28 января также молились о богатом урожае льна. Выращивать лен в России раньше было очень сложно, и занимались такой работой исключительно мужчины. Они выращивали лен, дергали его, молотили, чистили, вымачивали, мяли, щипали, трепали, чесали и делали ткань. Для крестьянина хороший урожай льна был большой радостью.

Приметы и поверья дня

Ветреная погода на Павла сулит сырой год.

Звёздная ночь – к хорошему урожаю льна.

Звёзды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу.

Тучи с севера – к холодам.

Снежный буран днём – к крепкому морозу ночью.

Узоры на окнах в виде ржаных колосьев вниз завитками – к хорошему урожаю.

Звезды с неба "сыплются" ‒ к холодам.

Снегири защебетали ‒ к перемене погоды.

Воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу.

Вороны каркают – к оттепели, запрятались – к похолоданию.