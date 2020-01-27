Скачать
Понедельник, 27.01.2020
Резонансное дело: Аваков может лишиться должности
Резонансное дело: Аваков может лишиться должности
Скандал с "прослушкой" у Гончарука: в Раде заговорили о подследствиях
Скандал с "прослушкой" у Гончарука: в Раде заговорили о подследствиях
"Падал и трещал": шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
Шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 28 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 28 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 28 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 28 января
10:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:На Киевской Руси завтрашний день называли днем ведунов и несчастливой датой.

28 января - зимний денек с воробьиный скок, к середине января - стало два, а пришел Павел - сразу час прибавил. Хотя зимнее солнце что вдовье сердце - и радо бы согреть, да силушки нет. Но и за то спасибо, что светать 28 января стало раньше.

Правда, лихие братья морозы, словно не желая замечать этого, по-прежнему "за нос щиплят и уши рвут". Но как ни сильна зима, и ей на земле срок отпущен. Вот отхороводит свое с ветром северным и на покои отправится.

Кстати, он сегодня не на шутку разыгрался, а если на Павла ветер сильный - год сырым обещает быть. Одно утешение - разогнал северный бродяга облака и по уже темнеющему небу месяц звезды рассыпал. А если павловская ночь звездна - будут льны хороши и отава (атава) порадует.

В старину день Павла называли Петр-полукорм, поскольку, согласно народному знанию, именно сейчас скотина уже съедала половину заготовленного корма. 28 января также молились о богатом урожае льна. Выращивать лен в России раньше было очень сложно, и занимались такой работой исключительно мужчины. Они выращивали лен, дергали его, молотили, чистили, вымачивали, мяли, щипали, трепали, чесали и делали ткань. Для крестьянина хороший урожай льна был большой радостью.

Приметы и поверья дня

Ветреная погода на Павла сулит сырой год.

Звёздная ночь – к хорошему урожаю льна.

Звёзды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу.

Тучи с севера – к холодам.

Снежный буран днём – к крепкому морозу ночью.

27 января - приметы и обряды в Нинин день

Узоры на окнах в виде ржаных колосьев вниз завитками – к хорошему урожаю.

Звезды с неба "сыплются" ‒ к холодам.

Снегири защебетали ‒ к перемене погоды.

Воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу.

Вороны каркают – к оттепели, запрятались – к похолоданию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 28 декабря, Какой завтра праздник, Павлов день, День ведунов, Несчастливая дата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)
02 Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
03 Причины эпидемии: В Китае сообщили об источнике коронавируса
04 В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"
05 Оля Полякова в бикини показала пляжное фото с дочкой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве в здание Минкульта пожар, идет эвакуация людей
В Киеве в здание Минкульта пожар, идет эвакуация людей
В Австралии зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом
В Австралии коронавирусом заболела студентка
Холокост - преступление против жизни: почему важно помнить жуткую трагедию человечества
Ад на земле: Холокост - преступление против жизни
Грэмми-2020: названы лауреаты музыкального &quot;Оскара&quot;
Грэмми-2020: названы лауреаты музыкального "Оскара"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь