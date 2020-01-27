Скачать
Понедельник, 27.01.2020
В Украине сократились запасы зимнего газа
В Украине сократились запасы зимнего газа
Кабмин в этом году планирует построить рекордное количество дорог
Кабмин в этом году планирует построить рекордное количество дорог
"Падал и трещал": шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
Шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 28 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 28 января

В 2019 году украинцы получили 1,6 млн ID-карт

В 2019 году украинцы получили 1,6 млн ID-карт
11:53 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Подразделения Государственной миграционной службы выдали 1,6 млн паспортов с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карты в 2019 году.

За 4 года Государственная миграционная служба Украины выдала гражданам более 4,3млн ID-карточек, сообщает МВД в понедельник.

"Сегодня каждый владелец паспорта образца 1994 года может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку. А каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, может получить ID-карту. И немного статистики: в 2016 году было оформлено около 280 тыс. ID-карт; в 2017 - более 1,1млн; в 2018 - более 1,3млн; в 2019 году - почти 1,6млн", - говорится в сообщении на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук.

Всего, с 25 января 2016 года Миграционная служба оформила гражданам Украины более 4,3 млн паспортов в виде ID-карты.

Нужна только ID карта: несовершеннолетние украинцы смогут попасть в Крым

В 2016 году было оформлено около 280 тыс. паспортов, в 2017 - более 1,1 млн, в 2018 - более 1,3 млн ID-карт.

При этом, в 2016 году ID-карты получали с 16 лет, теперь первый паспорт оформляют в 14 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, Паспорт, ГМС, Миграционная служба, ID-карта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)
02 Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
03 В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"
04 Причины эпидемии: В Китае сообщили об источнике коронавируса
05 Оля Полякова в бикини показала пляжное фото с дочкой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве в здание Минкульта пожар, идет эвакуация людей
В Киеве в здание Минкульта пожар, идет эвакуация людей
В 2019 году украинцы получили 1,6 млн ID-карт
В 2019 году украинцы получили 1,6 млн ID-карт
Холокост - преступление против жизни: почему важно помнить жуткую трагедию человечества
Ад на земле: Холокост - преступление против жизни
NASA предупреждает: к Земле приближается опасный астероид
NASA предупреждает: к Земле приближается опасный астероид
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь