В 2019 году украинцы получили 1,6 млн ID-карт

Новости Украины:Подразделения Государственной миграционной службы выдали 1,6 млн паспортов с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карты в 2019 году.

За 4 года Государственная миграционная служба Украины выдала гражданам более 4,3млн ID-карточек, сообщает МВД в понедельник.

"Сегодня каждый владелец паспорта образца 1994 года может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку. А каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, может получить ID-карту. И немного статистики: в 2016 году было оформлено около 280 тыс. ID-карт; в 2017 - более 1,1млн; в 2018 - более 1,3млн; в 2019 году - почти 1,6млн", - говорится в сообщении на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук.

Всего, с 25 января 2016 года Миграционная служба оформила гражданам Украины более 4,3 млн паспортов в виде ID-карты.

В 2016 году было оформлено около 280 тыс. паспортов, в 2017 - более 1,1 млн, в 2018 - более 1,3 млн ID-карт.

При этом, в 2016 году ID-карты получали с 16 лет, теперь первый паспорт оформляют в 14 лет.