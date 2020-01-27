Загран для младенцев: В Украине уже 600 детей получили паспорта для выезда

Новости Украины:В Миграционной службе Украины с начала 2020 года выдали уже 630 загранпаспортов детям до 1 года.

С начала года в Украине 630 детей в возрасте до 1 года получили загранпаспорта. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ответ на запрос в Государственной миграционной службе Украины.

"Количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу детям в возрасте до 1 года составляет в 2020 году - 630", - говорится в ответе на запрос.

Как сообщалось ранее, в Киеве назвали количество новорожденных на Крещение.

Также стало известно количество новорожденных в столице на Рождество.

Как сообщалось, в первый день 2020 года в мире родилось почти 400 тыс. детей.