Огонь в администрации: В Киеве заявили о пожаре в Министерстве культуры

Пожар в административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта ликвидирован.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"В 11:24 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пожарными подразделениями спасены четыре человека: двое с помощью автолестницы, двоих вывели по лестнице.
Спасенных людей осмотрели врачи скорой медицинской помощи, от госпитализации они отказались.
Как сообщалось ранее, сегодня, 27 января, в Киеве в трехэтажном административном здании на ул. Ивана Франко, 19 возник пожар. Возгорание возникло в подвальном помещении здания.
ообщалось, что во время разведки спасены два человека с третьего этажа с помощью автолестницы, проводилась эвакуация людей.
В 11:03 пожар локализован на площади 30 кв. м.
По адресу ул. Ивана Франко, 19 расположено здание Министерства культуры, молодежи и спорта.