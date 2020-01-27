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Огонь в администрации: В Киеве заявили о пожаре в Министерстве культуры

Огонь в администрации: В Киеве заявили о пожаре в Министерстве культуры
12:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:В ГСЧС заявили о пожаре в здании Министерства культуры.

Пожар в административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта ликвидирован.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"В 11:24 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Понедельник - день тяжелый: Киев "стоит" в пробках

Пожарными подразделениями спасены четыре человека: двое с помощью автолестницы, двоих вывели по лестнице.

Спасенных людей осмотрели врачи скорой медицинской помощи, от госпитализации они отказались.

Как сообщалось ранее, сегодня, 27 января, в Киеве в трехэтажном административном здании на ул. Ивана Франко, 19 возник пожар. Возгорание возникло в подвальном помещении здания.

В Киеве в этом году уже десяток "минирований"

ообщалось, что во время разведки спасены два человека с третьего этажа с помощью автолестницы, проводилась эвакуация людей.

В 11:03 пожар локализован на площади 30 кв. м.

По адресу ул. Ивана Франко, 19 расположено здание Министерства культуры, молодежи и спорта.

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Киев, Украина, Пожар, Минкультуры.
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