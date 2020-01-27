Стоит паниковать? В Украине обнаружили коронавирус

Новости Украины:В Киеве подтвердили случай коронавируса, но не нового 2019-nCoV.

В Киевском городском лабораторном центре зарегистрировали за месяц более десяти тысяч больных ОРВИ и гриппом.

Об этом сообщает пресс-служба центра в Facebook.

Среди исследованных образцов был обнаружен один случай короновируса. Однако это не тот китайский коронавирус 2019-nCoV, который забрал жизни 54 человек.

"За 4 неделю 2020 года зарегистрированы 10920 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю - 9176), отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 19,0%", - рассказали в лаборатории.

Отмечается, что среди заболевший много не только взрослого населения, но и детей. За последнюю неделю количество заболевших детей возросло на 25,9%, взрослых - на 9,4%.

В вирусологическую лабораторию отправили 73 образца для исследования на грипп и коронавирус.

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получены 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипичный - 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус - 1, коронавирус - 1 и риновирус- 1", - говорится в сообщении.

Как известно, в Китае бушует опасный коронавирус. Количество погибших уже составляет 52 человека. В ООН рассказали, что в списке погибших– 62-летний врач из уханьской больницы, заразившийся вирусом от пациента.