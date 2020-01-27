Развод в Украине стал на порядок дороже

Новости Украины:Размер прожиточного минимума повлиял на стоимость расторжения брака.

Повышение размера прожиточного минимума в Украине на 12% существенно повлияло на расторжение брака.

Согласно данным Минфина, чтобы подать заявление о расторжении брака, граждане должны заплатить 840,80 гривен. При подаче иска о разделе имущества стоит заплатить от 840,80 до 6306 гривен.

Подача заявления об имущественных спорах будет стоить минимум 2102 гривен, иск о защите чести и достоинства обойдется в 840,80 гривен.

Добавим также, что платить нужно не за все судебные иски. В этом списке такие иски:

Взыскание алиментов

Увеличение размера алиментов

Оплата дополнительных расходов на ребенка

Взыскание пени за просрочку уплаты алиментов

Юристы рассказали, кто должен оплачивать судебные расходы. В случае если истец выигрывает дело все расходы возлагаются на ответчика, в обратном случае платит сам истец. При условии частичного удовлетворения иска платят обе стороны.