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Законы об амнистии и особом статусе ОРДЛО: КСУ отказался открывать производство

Законы об амнистии и особом статусе ОРДЛО: КСУ отказался открывать производство
19:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:КСУ отказался рассматривать законы об особом статусе Донбасса и амнистии.

Большая палата Конституционного Суда отказалась открывать производство относительно конституционности законов об особом порядке самоуправления в ОРДЛО и амнистии участников событий на Донбассе.

Соответствующее решение было принято во время заседания в понедельник, 27 января, информирует пресс-служба суда.

В частности, отмечается, что КС рассматривал вопрос о возможности открытия производства в деле по конституционному представлению 53 народных депутатов относительно конституционности законов "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

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"Вынесено Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства”, - отметили в суде.

Как сообщалось, в июле 2019 года группа народных депутатов направила в КС представление относительно конституционности положений указанных законов.

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В то же время в декабре 2019 года парламент принял изменения к закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", согласно которым срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении еще на год закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Суд, Закон, Конституция, КСУ, Амнистия, ОРДЛО.
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