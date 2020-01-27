ООН объявила 2020-й год Международным годом здоровья растений

Новости Украины:2020-й год объявлен Международным годом здоровья растений.

Международным годом здоровья растений объявлен 2020 год по инициативе Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В декабре 2018 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2020 год Международным годом здоровья растений (МГЗР 2020) и пригласила Организацию продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO), в сотрудничестве с Международной конвенцией о защите растений (МКЗР), способствовать проведению МГЗР 2020. Основная цель МГЗР 2020 заключается в повышении глобальной осведомленности о том, как защита здоровья растений может помочь прекратить голод, уменьшить бедность, защитить окружающую среду и способствовать экономическому развитию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под эгидой ООН, FAO и МКЗР во всем мире будут проходить различные акции направленые на то, чтобы приобщить как можно большее количество людей к проблеме сохранения здоровья растений, а именно подвигнуть их на конкретные действия. Странам-членам МКЗР предлагается в рамках этого проекта распространять информацию о рисках для фитосанитарной безопасности государств в целом и здоровья отдельных растений и качества определенных групп товаров в частности. Украина также поддерживает эту акцию.

Также по данным FAO, ежегодно в результате воздействия опасных вредных организмов растений теряется 40% урожая сельскохозяйственных культур, вследствие этого миллионы людей по всему миру не имеют достаточного количества продуктов питания. Серьезный ущерб терпит сельскохозяйственное производство как отдельных сельских общин, так и целых стран. Изменения климата и деятельность человека изменили экосистемы, стали причиной уменьшения биоразнообразия, появились новые территории, где могут успешно развиваться вредные организмы растений. В то же время, международные путешествия и торговля, которые выросли втрое за последнее десятилетие, могут быстро распространять вредителей, болезни, фитонематоды и сорняки по всему миру, причиняя большой ущерб местным растениям и среде.

Впрочем, как и в случае со здоровьем человека, защита растений от вредных организмов гораздо выгоднее, чем борьба с чрезвычайными ситуациями. Профилактика имеет решающее значение, для избежание сокрушительного влияния вредных организмов на сельское хозяйство, средств к существованию и продовольственной безопасности.

Отдельно отмечается необходимость предотвращения и защиты. К примеру, во время путешествий нужно быть осторожными, беря с собой растения и растительные продукты. Ответственные лица в транспортной отрасли должны убедиться, что корабли, самолеты, автомобили и поезда не перевозят вредные организмы на новые территории. Правительства стран должны усилить свою поддержку национальным и региональным организациям защиты растений, которые стоят на первой линии защиты территории от заноса опасных вредных организмов растений.

По информации пресслужбы, в рамках Международного года здоровья растений – 2020 Госпродпотребслужба организует проведение ряда мероприятий во всех регионах страны. В течение года будут проведены семинары, конференции, круглые столы, совещания, презентации и другие мероприятия.

Так, сейчас Госпродпотребслужба приглашает всех желающих к участию в фотоконкурсе по тематике международного дня здоровья растений 2020.