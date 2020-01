"Красное" предупреждение: Чили горит

В регионе Био-био на юге Чили из-за лесного пожара, который охватил площадь 2,1 кв. км, объявили "красное" предупреждение.

Зона пожара также включает 0,05 кв. км национального заповедника Нонген в провинции Консепсьон, который является территорией обитания нескольких исчезающих видов, передает "Синьхуа".

Местные власти обеспокоены высокой температурой воздуха, что повышает риски возникновения лесных пожаров в центральных и южных регионах страны.

Chile issues red alert in southern region of Biobio after forest fire has burned 2.1 square km of vegetation https://t.co/yVNdLAjGxq pic.twitter.com/ZuZgemFQnG

— China Xinhua News (@XHNews) January 26, 2020