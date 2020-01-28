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28 января - приметы и обряды в Павлов день
28 января - приметы и обряды в Павлов день

28 января - приметы и обряды в Павлов день

28 января - приметы и обряды в Павлов день
07:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:День получил свое название в честь церковного праздника - дня памяти преподобного Павла Фивейского.

Традиции на 28 января

На ребенка, родившегося в этот день, надевали в качестве оберега льняную рубаху, а под подушку ему клали пучок льняного волокна. Вообще лен занимал важное место в жизни крестьянства: это одна из самых трудоемких культур, по традиции, его могли возделывать только мужчины.

Лен было мало вырастить, затем его выдергивали из земли, связывали в снопы, которые оставляли в поле - дозревать. Далее обмолачивали семена, очищали, оставляя одни стебли, вымачивали в воде - в реке, в проруби или даже в снегу. Далее стебли мяли, чистили, трепали, щипали, чесали металлическими щетками. Делать это надо было в сыром и холодном помещении, иначе тонкое волокно рвалось. Только затем льняное во­локно пряли в нитки и ткали.

Из семян отжимали вкусное и полезное масло, которое употребляли в пост. Отходы использовали для утепления дома и при строительстве - льняное волокно не только дышало (в зависимости от погоды отдавало или накапливало влагу), но и препятствовало появлению грибка.

Приметы на 28 января

Петр-Павел дня прибавил.

Павел взмок - дня приволок.

Ночь звездистая на Павла - к урожаю льна.

Если на Павла ветер - год будет сырой.

Знаменательные события в истории: 28 января 2020 года

Если на окнах появились ледяные узоры в виде ржаных колосьев завитками вниз, а не торчмя - к урожаю.

Звезды сильно блестят - к морозу, звезды тусклые - к теплу.

Звезды «играют» - к вьюге.

Показались тучи с севера - оттепели не быть.

Снежный буран днем предвещает мороз ночью.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 28 января, День Павла, Павлов день.
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