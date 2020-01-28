У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Имя Елена соотносится с понятиями "солнечный луч" или "солнечный свет", а само имя Елена – это производное имя от имени Гелиос, бога Солнца в древнегреческой мифологии.

Имя Елена греческого происхождения. Его перевод неоднозначен, скорее всего, означает "избранная", "светлая". Также имя Елена можно интерпретировать как "факел", "огонь", "свет"; "светлая", "сверкающая", "сияющая", "блестящая", "солнечная", "лунная", "огненная", "избранная".

По второй версии, имя Елена имеет отношение к тому, как сами себя называли греки – эллины. Отсюда и вариации произношения имени Елена в различных странах. Имя Елена в переводе означает "гречанка".

Имя Елена, чаще всего, ассоциируется с древнегреческой героиней Еленой Троянской (Спартанской), из-за которой разгорелась Троянская война, описанная в эпосе Гомера. В христианской традиции особо почитается святая равноапостольная Елена Константинопольская, мать римского императора Константина Великого. Великая правительница Киевской Руси княгиня Ольга приняла крещение под именем Елена (в 955 году).

С тех пор имя Елена стало повсеместно употребляться на Руси, как в исходной форме, так и в народных вариантах – Олена, Олёна, Алёна, Ялена, Илена, Еления. Имя употреблялось, как среди знати, так и у простого люда. Например, Еленой (Оленой) звали первую жену Ивана Калиты, а Елена Глинская была правительницей Великого княжества Московского при малолетнем сыне Иване IV. А героинь русских сказок Елену Прекрасную и Елену Премудрую знают уж все.

В прежние времена имя Алёна считалось одной из народных форм имени Елена, но в современности имена Алёна и Елена – это два разных имени. А, благодаря их похожести, эти имена считают взаимозаменяемыми друг для друга.

Краткая форма имени Елена – Лена – также является самостоятельным, полным именем и может употребляться независимо от имени Елена. Также полное имя Лена может быть связано с названием сибирской реки Лена, с советским лидером В.И.Лениным и с заимствованным мужским именем Ленард (Леонард), как парное женское имя. Помимо этого, имя Лена – это краткая форма ко многим женским именам (Вилена, Владлена, Елена, Ленина, Леонилла, Леонида, Леонтина, Леония, Леона, Леонтия, Марлена, Элеонора и другим).

В русском языке также употребляются заимствованные из других языков варианты имени Елена – Гелена, Элен, Элина, Илона, Элона (Эллона), Илина. А некоторые из этих вариантов используются как самостоятельные имена, например, Илона, Элина, Элона, Илина.

Уменьшительно-ласкательные обращения Леся, Элин (Элина), Элла также являются самостоятельными именами. Обращение Эли также является обращением ко многим другим женским именам: например, к имени Элеонора, Элиана, Элизабет (Елизавета) и другим.

Елена общительна, восприимчива и легковерна. Ее отличает хорошо заметная одухотворенность и повышенная возбудимость. Хотя девушка не обладает особым чувством юмора, она спокойно и не критично воспринимает мнение других.

Как женщина Елена обвораживает и притягивает. Девушке свойственно врожденное чувство прекрасного. Подобно нежному цветку необходим солнечный свет, она нуждается в тепле и ласке. Однако, как иногда говорится, лень родилась раньше, чем Лена. Частенько она откладывает дела в долгий ящик. Мышление девушки скорее синтетическое – она не внимательна к частностям. Елена любопытна, болтлива и хорошо запоминает все, что оказывается в ее поле зрения.

Елена держится несколько в стороне от других людей. Она живет, погруженная в свой внутренний мир, в котором и заключается ее счастье. Несмотря на такую скрытность, Лена заботлива и внимательна к близким. По жизни она жизнерадостна и оптимистична. Окружающие видят ее умной, быстрой и сердечной. Однако на самом деле девушка – интроверт. В собственном мире, где живут драгоценности, дворцы и пышные приемы, Елене комфортнее всего. С одной стороны, постоянное существование в собственном мире заставляет девушку врать и выдумывать, а, с другой стороны, делает совершенно равнодушной к внешнему миру.

Поздравления

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

С Днём ангела, милая, очаровательная, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережёт тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевлённой, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

Елена — это сила, доброта, очарованье.

И с именем таким не пропадешь.

День ангела для Лены, как признанье

В том, что миг рождения в секунду ты вернешь.

С Еленами легко как жить, так и общаться,

И для веселья, и семьи они сотворены.

Их невозможно не любить. Поздравим Лен мы вкратце!

Они от Бога нежностью одарены.

Елена если любит, то глубоко,

Она всегда поможет, дельный даст совет.

С ней никогда не будет одиноко,

И никогда в беде она не скажет "нет".

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай — улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом — не сомневайся!

Леночка, с днём Ангела тебя!

Желаем много счастья и любви.

Чтоб все ненастья мимо проходя,

Не задевали твоей ласковой души.

Пусть будет мирным небо, море тёплым.

Лишь радость дня пришедшего даря,

Приходит с дымкой предрассветной

В твою Судьбу красавица заря!

Пусть Ангел тихий нежною рукой

От всех невзгод тебя прикроет.

Оберегает пусть здоровье и покой,

Прогнав печаль, тоску и горе.

Сегодня ангел осенил тебя крылом.

Елена, наслаждайся этим днём!

Ты именинница, храни тебя судьба.

И, если завтра вновь за жизнь борьба,

Пусть светлый ангел за твоим плечом

Врагов разит сверкающим мечом,

Хранит тебя от горестных потерь

И в мир чудесный приоткроет дверь.

С Днем Ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он беды тебя,

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

Пускай везет в делах и начинаньях,

Пусть вера крепнет каждый час.

Пусть награждаются старанья

И будет всё ну просто класс.

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид,

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.

В день ангела, Елена,

Тебе я пожелаю —

Желания мгновенно

Пусть небо исполняет!

Пусть всё добро с процентом

Скорей к тебе вернётся,

Наполнит душу лето,

И счастье улыбнётся!